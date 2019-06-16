كيف يؤثر الإضراب الشامل في الأراضي الفلسطينية على ورشة البحرين الاقتصادية

دعت حركة "فتح" إلى إضراب شامل في كافة الأراضي الفلسطينية يوم 25 يونيو/حزيران، احتجاجا على انعقاد ورشة عمل "السلام من أجل الازدهار" في البحرين.

وفي هذا الإطار يقول عضو المجلس الثوري لحركة فتح السفير حازم أبو شنب "إن الشعب الفلسطيني بكل طوائفه ومكوناته السياسية والاجتماعية يجمع على رفض هذه المؤامرة، التي تحاك ضده بإدارة أمريكية كاملة منسجمة مع موقف المتطرفين الإسرائيليين، وبالتالي الكل رافض لهذه السياسة الامريكية، سواءً استخدمت لذلك عواصم أجنبية أو عربية لكسب تأييد عربي كما هو مقرر له أن يحدث في البحرين ".

وأردف عضو المجلس الثوري لحركة فتح قائلا "نعتبر أن حركة حماس قد ضلت الطريق، وندعوها مجددا إلى الانضمام إلى باقي الصفوف الفلسطينية في مواجهة السياسية الأمريكية، وألا تلتزم ببرنامج خارجي لا علاقة له بالقضية الفلسطينية".

وصرح أبو شنب، أن هناك دولا عربية أعلنت رفضها لمؤتمر المنامة وأنها مع حل الدولتين.

من جانبه، قال الباحث المتخصص في الشؤون الإسرائيلية، سعيد بشارات، إن الإضراب الشامل الذي يجري بالتزامن مع ورشة البحرين الاقتصادية، سيكون له تاثير كبير، كون الفلسطينيين هم المعنيون بهذا المؤتمر، مشيرا إلى أن الإضراب الشامل سيؤثر حتما على نتائج المؤتمر.