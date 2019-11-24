تشكيل الحكومة اللبنانية بين "أحد التكليف" و"التدخلات الأجنبية"

في الوقت الذي يسعى فيه المتظاهرون اللبنانيون في "أحد التكليف" إلى إيصال رسالة للطبقة السياسية الحاكمة، مفادها التعجيل في تشكيل حكومة جديدة، خلفا لحكومة سعد الحريري الذي قدم استقالته في أواخر أكتوبر الماضي.

اتهم رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي في لبنان النائب والوزير السابق وليد جنبلاط "بعض السفراء ووزراء الخارجية" الأجانب، بالتدخل في تشكيل الحكومة اللبنانية.

وحول هذا الموضوع قال عضو المكتب السياسي لتيار المستقبل دكتور نزيه الخياط في حديثه لـ"البعد الآخر" عبر إذاعة "سبوتنيك "إن من يتحمل مسؤولية أي تدخل في شأن تشكيل الحكومة اللبنانية هي الطبقة السياسية المنوط بها اختيار رئيس الحكومة المنتظرة، وإن هذا التسويف والمماطلة وعدم تفاعل السلطة السياسية للعناوين التي يطرحها المحتجون، كلها عوامل سمحت لجميع الدول بالتدخل للاستفادة من الوضع القائم في لبنان".

وأشار الخياط إلى أن الحركات السياسية بعدما انكشفت أمام المواطنين، تحاول شيطنة هذه التظاهرات، وكما يرى الخياط لحل هذا الخلاف الواضح بين القوى بعضها البعض وبين الشارع اللبناني اتباع بعض الخطوات الهامة مثل إقرار قانون جديد للانتخابات وغيره من الإجراءات.

واتهم الخياط كل الجهات الأجنبية الضالعة في الشأن اللبناني بأنها تتدخل في بنية النظام اللبناني وليس تدخلا إعلاميا فقط".

من جانبه قال الخبير في الشؤون الدولية واللبنانية دكتور طارق عبود " إن التدخل الأجنبي ولا سيما التدخل الأمريكي في الشؤون اللبنانية هو أمر تعودنا عليه، لأن أمريكا ترى أن لبنان جزء من المنظومة الغربية، ويجب أن تدور في فلك السياسة الأمريكية لاعتبارات عديدة، والدليل على ذلك ما قاله السفير الأمريكي في بيروت جيفري فيلتمان أمام الكونجرس الأمريكي".

وأضاف عبود أن رئيس الحكومة المزمع إسناد المهمة إليه وهو السيد سعد الحريري، يصغي دائما للإملاءات الأمريكية ويريد أن يطبق الشروط الامريكية في تشكيل الحكومة اللبنانية.

المزيد من التفاصيل في حلقة اليوم من البعد الآخر. تابعونا.