الأزمة بين قطر والرباعية: مسرحية أم تأسيس لاصطفاف إقليمي جديد

تناقش الحلقة دخول الأزمة بين قطر والرباعية العربية منعطف جديد بعد أن رفضت قطر العرض المشروط الذي قدمته الدول الأربع المقاطعة لها من أجل التراجع عن قرار المقاطعة.

© AP Photo/ الكشف عن دور محمد بن زايد في إنهاء أزمة قطر السابقة

وفي رد فعل له على اجتماع المنامة اتهم وزير الخارجية القطري، محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ما وصفها بدول المقاطعة بانتهاك القوانين الدولية وإن الدول التي بادرت إليها ترفض بعناد الإقرار بذلك، وبلاده ترفض قائمة المطالب التي تقدمت بها الدول العربية المحاصرة لها، معتبرة ذلك خرقاً للقوانين الدولية.

وكانت السعودية والإمارات والبحرين ومصر أعربت عن رغبتها بالحوار مع قطر بشرط الموافقة على جميع المطالب التي تم التقدم بها في بداية الأزمة الخليجية.

يأتي ذلك بعد أن كان وزراء خارجية الدول الأربع المقاطعة قد أعلنوا في بيان لهم أن الدول الأربع مستعدة للحوار مع قطر بشرط "وجود رغبة عملية وصادقة في وقف تمويل ودعم الإرهاب".

وفي تعليق له على نتائج اجتماع الدوحة قال علي بن مسعود المعشني- الباحث في الشؤون الإقليمية أن الولايات المتحدة تصر على إدارة الأزمة وليس حلها، بدليل وجود مبعوث أمركي في الدوحة وآخر في المنامة لكن دون نتائج لهذه التحركات الدبلوماسية على مدار أكثر من شهرين.

وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" استغرب المعشني صيغة التفاوض التي طرحتها المجموعة الرباعية التي لا تصلح للتفاوض، لأنها مبنية على شروط تصل حد الإملاءات، رغم أن أية عملية تسوية يجب أن تبنى على التفاوض وليس على الشروط.

واعتبر أن مجلس التعاون هو "ميت سياسياً" في هذه المرحلة، وحتى لو جمدت عضوية قطر في هذا المجلس فإن السؤال يبقى قائماً عن مغزى تواصل الصلات مع الدوحة، مما يضع الأزمة معها في حلقة مبهمة تؤدي إلى رزمة من الشكوك حول الهدف من هذه الأزمة الأشبه بالمفتعلة.

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إعداد وتقديم: فهيم الصوراني