الأمم المتحدة تتهم التحالف السعودي بعرقلة الجهود الإنسانية في اليمن

وكان أوكي لوتسما، من برنامج الأمم المتحدة للتنمية قد صرح أن هذه هي مجرد قضية واحدة فقط في قائمة العقبات اللوجيستية التي تواجهها الأمم المتحدة وشركاؤها من المنظمات غير الحكومية في اليمن الذي تمزقه الحرب.
يشار إلى أن العاملون في المجال الإنساني يواجهون أيضا مشاكل في الحصول على تأشيرات دخول- لكلا جزئي البلاد اللذين تديرهما سلطتان مختلفتان- والوصول إلى أجزاء كبيرة من البلاد لتقديم المساعدة بسبب المسائل الأمنية.
كما تناقش الحلقة نفي وزارة الخارجية الكويتية ما تردد حول استخدام إيران لمياهها الإقليمية لنقل شحنات أسلحة ومستشارين عسكريين إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن.
يأتي ذلك بعد أن نقلت وكالة "رويترز" عن مصادر وصفتها بـ"المطلعة"، قولها أن الحرس الثوري الإيراني بدأ في استخدام طريق جديد عبر الخليج لنقل شحنات أسلحة سرية إلى جماعة "أنصار الله" في اليمن.
وقالت، نقلاً عن مصادر "غربية وإيرانية"، إنه "على مدى الشهور الستة الماضية بدأ الحرس الثوري الإيراني استخدام مياه الخليج بين الكويت وإيران مع بحثه عن سبل جديدة لتجنب حظر نقل أسلحة لـ"أنصار الله". و"في هذا المسار تنقل سفن إيرانية عتاداً إلى قوارب أصغر في أعلى الخليج حيث تواجه تدقيقا أقل".
تفاصيل الحوار في الملف الصوتي
إعداد وتقديم: فهيم الصوراني
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