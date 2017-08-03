قبيل انتهاء مهامه كمبعوث أممي...ولد الشيخ يتحدث عن فرص لوقف الحرب في اليمن

حلقة جديدة من بانوراما تناقش نتائج زيارة المبعوث الدولي إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ إلى عمان، ولقاءه وزير الخارجية هناك يوسف بن علوي.

وكان ولد الشيخ قال في تدوينة على صفحته في تويتر، إن وزير خارجية عمان جدد دعمه لجهود السلام التي تقودها الأمم المتحدة في اليمن.

ووصف المبعوث الأممي اللقاء بالإيجابي، لافتا إلى أن عمان أعربت عن الحاجة إلى إنهاء الحرب في اليمن في أسرع وقت ممكن.

كما أشار إلى أنه عقد اجتماعات في المنطقة هذا الأسبوع، وسيعقد اجتماعات أخرى الأسبوع المقبل لتنشيط عملية السلام، ووضع حد للحالة المأساوية في اليمن.

ومن المتوقع أن يعقد ولد الشيخ اجتماعات مكثفة خلال الأسبوع القادم، في كل من الكويت والسعودية وصنعاء.

يأتي ذلك فيما تزداد المعاناة الإنسانية في اليمن بعد نحو عامين ونصف العام لم يتمكن فيهما ولد الشيخ من تحقيق أي اختراق في جدار الملف اليمني المعقد.

وقد كشفت منظمة الأمم المتحدة في تقرير نشرته قبل أيام عن تواجد حوالي 7 ملايين يمني على وشك المجاعة بعد سنتين عن الحرب المستمرة في اليمن.

وحسب تقرير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية الأممي، فإنّ هاجس المجاعة يهدّد 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة، يشكون سوء التغذية.

وأضاف التقرير أن ثلث السكان بحاجة إلى المساعدة الإنسانية والحماية، موضحا أن كل شيء أصبح مطلوبا وبشكل عاجل في اليمن كالمأوى والغذاء والمياه، بالإضافة إلى الخدمات الصحية.

كما تطرق التقرير إلى القصص الإنسانية لبعض العائلات النازحة والبالغ عددها 407 عائلة، تجمعت في مخيم خارج مدينة خمر بمحافظة عمران، مضيفا أنه منذ تصاعد النزاع في اليمن، فرّ أكثر من 3 ملايين شخص من ديارهم بحثا عن الأمن، في حين لايزال حوالي مليون شخص في عداد المشردين في جميح أنحاء اليمن.

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إعداد وتقديم: فهيم الصوراني