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18:16 07 أغسطس/ أب 2017
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    هل طلب المشير حفتر مساعدة سلاح الجو الإسرائيلي في قصف سرت؟

    بانوراما
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    ضيف الحلقة: جمعة الوازني، خبير عسكري، رئيس تحرير صحيفة "الحقيقة"

    خليفة حفتر
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    صحيفة بريطانية: إسرائيل قصفت مدينة ليبية بطلب من حفتر
    تناقش الحلقة ما نشره موقع «ميدل إيست آي» البريطاني، عن تنسيقٍ وتعاون بين الجيش الإسرائيلي وقائد «جيش ليبيا الوطني»، اللواء خليفة حفتر، تخللتهما لقاءات بين الأخير ومسؤولين إسرائيليين برعاية إماراتية، إضافة إلى تلقّي قوات حفتر مساعدات عسكرية وضربات جوية إسرائيلية ضد مواقع تابعة لتنظيم «داعش» في ليبيا..

    وكان الموقع البريطاني قد ادعى نقلاً عن «مصدر عسكري مطّلع»، رفض الإفصاح عن هويته، بأن الجيش الإسرائيلي قصف بالطائرات الحربية مواقع عسكرية تابعة لتنظيم «داعش» في مدينة سرت في 25 آب 2015، قائلاً إن الغارة «جاءت استجابةً لطلب حفتر الذي التقى سرّاً في عمّان عدداً من مسؤولي الأمن الاسرائيليين».

    كما تناقش الحلقة أبعاد الزيارة التي أجراها المشير خليفة حفتر، إلى القاهرة، والتقى خلالها رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية، الفريق محمود حجازي، وقادة عسكريين آخرين.

    ويشار إلى أن اللجنة المصرية المعنية بليبيا برئاسة الفريق حجازي، احتضنت في الأيام الماضية اجتماعات وفدين ليبيين من برقة ومصراتة، واتفق المشاركون على خريطة عمل تكون خطوتها الأولى عودة الوفدين لاطلاع قواعدهما الاجتماعية على مجريات المشاورات الحالية والمقترحات، بما يضمن نجاح الخطوات التالية للوصول إلى "مصالحة حقيقية"، بجانب الاتفاق على وحدة الأرض والسيادة والأمن ودعم مؤسسات الدولة.

    ليبيا - أفراد القوات الليبية خلال تواجدهم في مواقع المواجهة ضد تنظيم داعش في مدينة سرت، 15 أغسطس/ آب 2016
    © REUTERS/ Ismail Zitouny
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    وتأتي زيارة حفتر إلى القاهرة بعد سلسلة من التطورات، أهمها بيان باريس نهاية الشهر الماضي، عقب اجتماع جمع حفتر  بفايز السراج رئيس حكومة الوفاق، وكذلك الاتفاق المبدئي بين مصراتة وبرقة الليبيتين.

    كما تأتي في أجواء توتر واضح  بين حفتر وإيطاليا، عقب إعلان الأخيرة عملية محدودة لمساعدة خفر السواحل الليبية، على منع تدفق المهاجرين، وفي المقابل، أوامر لحفتر لاستهداف أي قطعة أجنبية تدخل المياه الإقليمية الليبية.

    وكانت مصادر مطلعة في مصر قد تحدثت عن أن القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر طلب دعم مسؤولين مصريين لقراره بعدم السماح للسفن الإيطالية بدخول المياه الإقليمية الليبية.

    وتخشى القاهرة من أن يؤدي تعاظم دور إيطاليا في الأزمة الليبية إلى انقلاب موازين القوى لصالح رئيس حكومة الوفاق الوطني فايز السراج، على حساب معسكر الشرق الذي يحظى بدعم مصري وإماراتي ضد نفوذ الإسلاميين.

    تفاصيل الحوار في الملف الصوتي  

    إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا اليوم, أخبار ليبيا, المشير حفتر, خليفة حفتر, سرت, إسرائيل, ليبيا
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