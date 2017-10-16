كركوك على صفيح ساخن وتحركات دبلوماسية منعاً للصدام بين القوات الإتحادية والبيشمركة

© REUTERS/ STRINGER القوات العراقية تدخل مبنى محافظة كركوك

تناقش الحلقة التطورات المتسارعة في الأزمة بين الحكومة العراقية وحكومة أقليم كردستان والتي إندلعت بعد إجراء الأقليم إتفتاءاً مثيراً للجدل حول الإنفصال، وتصاعد بعد رفض الإقليم طلب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي إلغاء نتائج الإستفتاء.

وفي أخر تطورات المشهد المتوتر بين الجانبين، أعلن الجيش العراقي في بيان، الاثنين، سيطرته على مطار كركوك العسكري، إضافة إلى أكبر قاعدة عسكرية في المحافظة، فضلاً عن الإمساك بعدد من الحقول النفطية شمالاً.

وأوضح الجيش أنه لم يتلق أي أوامر بدخول المدينة، وأن هدف العملية تأمين محيط كركوك فقط.

يأتي ذلك بعد ساعات قليلة من اتهام بغداد سلطات إقليم كردستان العراق بجلب مقاتلين من حزب العمال الكردستاني إلى كركوك المتنازع عليها، وإعتبرت الحكومة العراقية هذا الأمر بمثابة "إعلان حرب".، فيما نفت أربيل هذه الإتهامات.

بموازاة ذلك وصل قادة بارزون في الحشد الشعبي يتقدمهم النائب هادي العامري وأبو مهدي المهندس إلى مناطق قريبة من مواقع التماس بين قوات البيشمركة والقوات الاتحادية المدعومة بقوات الحشد بمدينة الحويجة بجنوب كركوك.

وفور وصلهم إلى منطقة بشير التابعة للحويجة —والتي شهدت قبل يومين مواجهة عسكرية انتهت بانسحاب البشمركة منها وسيطرة القوات العراقية عليها- قاموا بعقد اجتماع ضم عددا من القيادات الأمنية العراقية.

وكان المتحدث باسم الحشد الشعبي أحمد الأسدي نفى أن تكون قوات الحشد قد حددت مهلة لقوات البشمركة للانسحاب من مواقع في محافظة كركوك، لافتاً إلى أنه ليس من صلاحيات الحشد "أعطاء مهل".

وأكد الأسدي أن الموقف الرسمي للحشد نابع من موقف الحكومة العراقية في اتجاه "العمل على إعادة الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها إلى ما كانت عليه قبل العاشر من (يونيو) حزيران عام 2014"، حين انسحبت القوات العراقية من تلك المناطق عند اجتياح تنظيم الدولة الإسلامية لها.

© AFP 2017/ AHMAD AL-RUBAYE القوات العراقية تتقدم الأحياء الجنوبية في كركوك، العراق 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2017

وفيما يبدو محاولة لنزع فتيل الأزمة ، وصل قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري الايراني، اللواء قاسم سليماني إلى إقليم كردستان لإجراء محادثات بشأن الأزمة المتصاعدة بين السلطات الكردية والحكومة العراقيةفي أعقاب الاستفتاء على الاستقلال.

تفاصيل الحوار في الملف الصوتي

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني