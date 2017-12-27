اليمن: تهديدات متبادلة بين أطراف الحرب...والمدنيون يدفعون الثمن

تناقش الحلقة تطورات الأوضاع الميدانية في اليمن على وقع مواصلة الطائرات الحربية التابعة للتحالف الذي تقوده السعودية قصفها لمناطق عدة في اليمن.

وفي آخر تطور في هذا السياق قتل نحو 100 شخص على الأقل في غارة جوية للتحالف بقيادة السعودية على سوق قرية الحيمة، جنوب غربي اليمن، حسبما أكدت مصارد في وزارة الصحة في محافظة تعز.

وأكد مصدر طبي تدمير عربة واحدة تابعة لحركة "أنصار الله" ومصرع ثلاثة من المسلحين، إلى جانب مقتل وجرح عشرات المدنيين ممن كانوا في السوق نتيجة هذه الغارة.

وكانت قوات التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن نبهت المواطنين إلى وجوب الابتعاد عن مواقع "أنصار الله" والمؤسسات التي يسيطرون عليها والسيارات والآليات التابعة لهم.

وأسقطت طائرات التحالف منشورات تحذيرية للمواطنين في العاصمة صنعاء ومحافظات ذمار وإب والحديدة بالابتعاد عن مواقع سيطرة أنصار الله واللجان الشعبية.

الكاتب والمحلل السياسي اليمن ياسين التميمي قال في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن الغارة التي إستهدفت السوق شكلت أضافة جديدة إلى معاناة السكان في تلك المنطقة.

واضاف أن هذه الضربة "إستهدفت كذلك تجمعات للمسلحين الحوثيين في تلك المنطقة، وكان هذالتجمع يستهدف الإنتشار لمواصلة تطويق هذه المنطقة لإيقاع الأذى بسكانها".

وإعتبر التميمي أنه "كان من الصعوبة بمكان توخي الحذر حيال وجود مدنيين، نظراً للإنشتار الكثيف في المقابل لعناصر أنصار الله بينهم".

ورأى أنه كان على التحالف أن "يسلك طريق إنهاء سيطرة الإنقلابيين على صنعاء، والإستمرار في دعم الجيش الوطني، إلا أن هذا الدعم متقطع وغير كامل، وعندما سيصبح كاملاً ستحصل تقدمات هائلة في الميدان، ويحدث الحسم في أكثر من منطقة".

من جانبه قال حامد البخيتي- المسؤول في الإعلام الحربي ل"أنصار الله" أن " التحالف يرتكب حرب إبادة بحق أبناء اليمن، وقد وضعت الحرب في اليمن لتقتل الناس، لإستهداف المخزون البشري الذي تتمتع به اليمن".

وفي مداخلة عبر نفس الحلقة لفت البخيتي إلى "أن ما يحصل هو إرتكاب لمجازر يجري تبريرها من قبل وسائل الإعلام التابعة للتحالف، تحت ذريعة وجود مسلحين بين المدنيين، وهي سلوكيات ترفضها الشرائع الدولية".

وأضاف أن تصريح رئيس اللجنة الثورية اليمنية العليا "محمد علي الحوثي" الذي حذر فيه الجميع في دول مجلس التعاون الابتعاد عن الابراج، يأتي في سياق الرد على بيان قوات التحالف الذي يسعى لتبرير قتل المدنيين، ومن هنا فإن معادلة الدرع عبر الصواريخ البالستية ستبقى قائمة، وستشهد دول العدوان زخات من هذه الصواريخ".

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إعداد وتقديم: فهيم الصوراني