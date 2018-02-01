أوكرانيا... بين الانهيار الاقتصادي وانتهاكات حقوق الإتسان

© Photo/ RIA Novosti Ukraine/Evgeniy Kotenko السلطات الأوكرانية تجبر صحفيا بارزا على مغادرة البلاد وطلب اللجوء في النمسا

تناقش الحلقة أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا، وتواصل الانتهاكات ضد الصحفيين والنشطاء السياسيين، وموقف البلدان الغربية من هذه الانتهاكات، والموقف الصمت الذي تتخذه أزاء انتهاكات حقوق الإنسان في هذا البلد.

وكان رئيس تحرير موقع "سترانا" إيغور غوجفا، قد وجه نداء إلى الرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو، انتقد تعامل السلطات الأمنية والقضائية مع عمال الموقع، والضغوط التي تمارس على الصحيفة لتغيير سياستها التحريرية.

كما اتهم غوجفا الرئيس الأوكراني بأنه يقف وراء فبركة 5 قضايا جنائية ضده، والمداهمات المتكررة التي يتعرض إليها بين حين وأخر مقر الموقع.

وتعليقاً على موضوع أوضاع حقوق الإنسان في أوكرانيا قال الخبير في شؤون بلدان رابطة الدول المستلقة ياسر قبيلات أن "الإعتداء على حقوق الإنسان وحرية الصحافة في أوكرانيا هو أمر متوقع لأن الحالة الأوكرانية هي حالة تحاول أن تفرض واقعاً قسرياً على عموم المواطنين هناك، وأنه ليس أمامها من مجال سوى ممارسة سياسة الاساليب القسرية.

وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أكد قبيلات أن "ممارسات السلطات الأوكرانية ضد حرية الرأي والتعبير تعكس المأزق الذي تعيشه هذه السلطات، فضلاً عن حالة الإندحار، لذا تجد نفسها مضطرة إلى الإعتداء على البديهيات والحقوق البديهية للإنسان.

ورأى أنه "لا توجد في أوكرانيا حكومة، بل مجموعة من السياسيين الذي خطفوا البلاد لخدمة مشروع خارجي، ومن هنا فأن كل ما يجري في الداخل الأوكراني هو مرتبط بهذا االمشروع، الذي يقف أمام افق مسدود.

من جهته رأى رياض الصيداوي- مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية أن "غياب مؤسسات صلبة وقوية تدافع عن حقوق الإنسان في أوكرانيا ، جعلت النظام هناك يتمادى في خنق الحريات والحقوق، لا سيما على ضوء الديمقراطية والشفافية، إضافة إلى غياب الإستقرار ومؤسسات دستورية لحماية حقوق الإنسان".

وتعليقاً على صمت الحكومات الغربية تجاه ما يحصل في أوكرانيا من إنتهاكات، قال الصيداوي عبر مشاركته في نفس الحلقة أن:

"علاقة الغرب شائكة بملف حقوق الإنسان، ورغم إدعائاتها بدعم حقوق المواطنين الأوكرانيين، إلا أنه ينطلق من واقع مصالحه الجيوسياسية والإقتصادية، ومقابل ذلك هو مستعد لغض النظر عن أية إنتهاكات يتعرض لها المواطنون، والصحفيون و النشطاء في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان في أوكرانيا".

واضاف أن " المشلكة تكمن كذلك في عدم الفصل بين السلطات فصلاً منهجياً وحقيقياً، لا سيما الجهاز القضائي الذي يجب أن يكون مفصولاً عن السلطة التنفيذيةـ والتي بدورها يجب أن تكون مفصولة عن السلطة التشريعية التي تسن القوانين، وذلك كي لا تستطيع أية سلطة التغطية على أية جريمة يمكن أن تقع بحق مواطنين، كما يحصل في أوكرانيا".

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني