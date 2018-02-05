تسجيل
18:47 05 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    بانوراما

    اليمن: باليستي جديد على السعودية وهدوء عدن أمام امتحان

    بانوراما
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيوف الحلقة: فضل المطاع- عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله"؛ ومحمد الصالحي- رئيس تحرير صحيفة "مأرب برس"

    تناقش الحلقة الأنباء المتناقضة حول في ما إذا كان الصاروخ الباليستي الذي أطلقه الجيش اليمني واللجان الشعبية على قاعدة الملك فيصل العسكرية في عسير  قد أصاب هدفه أم لا.

    الصاروخ الذي أطلقته أنصار الله على الرياض
    © REUTERS/ HANDOUT
    السعودية تدمر صاروخا باليستيا لـ"أنصار الله" أطلق على قاعدة عسكرية داخل المملكة
    فقد أعلنت قناة "المسيرة" المقربة من حركة "أنصار الله" أن الوحدة الصاروخية في الجيش اليمني استهدفت بصاروخ باليستي قاعدة الملك فيصل العسكرية في منطقة خميس مشيط بعسير.

    لكن وسائل الإعلام السعودية نفت من جانبها أن يكون الصاروخ قد أصاب هدفه، وأكدت أن الدفاعات الجوية للتحالف تمكنت من اعتراض الصاروخ وتدميره قبل أن يصل إلى هدفه.

    كما تناقش الحلقة الأوضاع في عدن بعد الهدوء الحذر الذي بدأت تعيشه المدينة بعد وصول وفد إماراتي سعودي مشترك إلى هناك، لوقف الاشتباكات بين القوات التابعة للرئيس المنهية ولايته عبد ربه منصور هادي، والقوات التابعة للتحالف الجنوبي.

    وكانت عدن شهدت وعلى مدى أيام، اشتبكت قوات تابعة للمجلس الإنتقالي الجنوبي مع شركائهم الموالين للقوات الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، واستولوا لفترة قصيرة على عدن.

    لكن مراقبون إعتبروا  ان معارك عدن الأخيرة ، كشفت هشاشة التحالف السعودي الإماراتي واختلاف الأجندة لدى البلدين، اللذين يتزعمان العمليات العسكرية في اليمن منذ 3 سنوات ضد قوات الجيش اليمن وأنصار الله.

    عضو الجلس السياسي لحركة أنصار الله فضل المطاع إعتبر أن المستفيد الوحيد من أحداث عدن هي قوات التحالف التي تتعامل مع مختلف الفصائل في الجنوب وكأنها مرتزقة.

    وأضاف في مقابلة مع "بانوراما" أن  "الجنوب هو جزء من الشمال كما هو العكس، وأن اليمن وحدة واحدة ولا يمكن الإستغناء عن جزء منه أياً تكن الظروف".

    وفي موضوع إطلاق الصاروخ الباليستي على قاعدة الملك فيصل في عسير، أكد المطاع أن "الإعلام التابع لقوات التحالف" يصر على الكذب دائماً، وأن القوة الصاروخية ستواصل توجيه ضرباتها لقوات التحالف وفي داخل اراضيها".

    من جانبه إتهم رئيس تحرير صحيفة "مأرب برس" محمد الصالحي إيران بأنها تقف وراء إستمرار الحرب الدائرة في اليمن عبر ما تقدمه من دعم لما وصفه ب"الإنقلابيين".

    واعتبر الصالحي أنه " لم يعد هناك من أفق سياسي لحل النزاع في اليمن، بسبب تعنت الميليشيات الإنقلابية ورفضها لأية بوادر سلام أو حلول سياسية".

    وأضاف " ان حركة أنصار الله تملك ترسانة عسكرية مخيفة، تسبب قلق للداخل اليمني، اضافة إلى دول الجوار".

    إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليابان اليوم, أخبار السعودية اليوم, أخبار اليمن, أخبار السعودية, المملكة العربية السعودية, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    تساقط الثلوج الكثيفة في موسكو
    عاصفة القرن... موسكو تتغطى بثلوج كثيفة
    الولايات المتحدة وجيشها الجديد في سوريا
    واشنطن تشكل جيشها الجديد في سوريا: باقون "رغما عنكم"
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك