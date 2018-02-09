تسجيل
17:17 09 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    بانوراما

    هل سترجع "الرايات البيضاء" العراق إلى المربع الأول في مكافحة الإرهاب؟

    بانوراما
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف الحلقة: نجم القصاب- خبير في الشأن العراقي

    معركة تحرير الحويجة، القوات العراقية، الجيش العراقي، الحشد الشعبي، العراق 4 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    © AFP 2018/ Ahmad al-Rubaye
    هل "الرايات البيضاء" نسخة جديدة لـ"داعش" في العراق (فيديو وصور)
    تناقش الحلقة تأكيد رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى أن الحكومة بدأت العمل فى المصالحة المجتمعية بعد تحرير الأراضى من سيطرة تنظيم "داعش" وتشديده على أهمية إجراء الانتخابات فى وقتها المحدد حفاظا على سيادة الدستور.

    وفيما يقترب موعد الانتخابات العراقية المقررة في 12 مايو المقبل، تتصاعد الضغوط على رئيس الحكومة حيدر العبادي لإنهاء الوجود الأمريكي المسلح في العراق، وهو أمر يرى خبراء أن واشنطن لن تقبله، لأنه سيشكل ضربة كبيرة لمصالحها في المنطقة.

    بالتوارزي مع ذلك تتواصل العملية العسكرية المشتركة يقودها الحشد الشعبي بالتعاون مع الجيش العراقي والردّ السريع وعمليات صلاح الدين ضدّ ما يسمى بتنظيم "الرايات البيضاء" وما تبقى من فلول داعش" في طوزخورماتو".

    وقد وجدت هذه الجماعة موطئ قدم في المناطق الواقعة شمالي العراق، والتي شهدت توترات بين قوات الحكومة وقوات "البيشمركه" الكردية على مدى الأشهر الماضية.

    تعليقاً على موضوع الحلقة رجح المحلل السياسي نجم القصاب أن تجرى الانتخابات في موعدها لأن التصويت جرى داخل قبة البرلمان، والذي حظي على موافقة المحكمة الاتحادية التي تعتبر كل قراراتها ملزمة لكل القوى السياسية داخل العراق.

    وأضاف في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن:

    "العبادي يمتلك النزعة الإصلاحية والتصحيحية منذ 4 سنوات، لكن مسالة المصالحة المجتمعية ليسن فقط بيده، وإنما كذلك بيد رجال الدين ورجال العشائر، والنخب السياسية التي كان وما زال جزء منها يعيش ويعتاش على التخندقات والصراعات والخطاب الإعلامي الطائفي للعودة إلى البرلمان والحكومة العراقية".
    وفي موضوع تنظيم "الرايات البيضاء" أشار القصاب إلى أن "أغلب هؤلاء لا يختلفون عن مقاتلي تنظيم داعش، والبعض الأخر ينتمي إلى تنظيم البعث والحركة النقشبندية، وهي حركات ضد العملية السياسية الديمقراطية التي تجري في العراق".

    وأضاف أن "عدد هؤلاء قليل جداً، وظهروا في طوزخرماتو في كركوك والمناطق المتلاصقة مع إقليم كردستان، لكنهم لا يسنطيعون إحتلال حتى قرية واحدة".

    تفاصيل الحوار في الملف الصوتي 

    إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار العراق اليوم, تنظيم الرايات البيضاء, حيدر العبادي, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    العرض الدولي لأزياء فلامينكو في إطار أسبوع الموضة في إشبيلية، إسبانيا 4 فبراير/ شباط 2018
    من "عاصفة القرن"، وسباق الشورت، إلى انطلاق سيارة إلى الفضاء - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    أردوغان يطارد قوات خاصة أمريكية في الصحراء السورية
    أردوغان يشكي من "القط الأمريكي" الذي لا يريد مغادرة سوريا
    الأعراض، العلاج والوقاية من الإنفلونزا
    أعراض الإنفلونزا... العلاج والوقاية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك