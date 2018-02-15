تسجيل
18:24 15 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    بانوراما

    ما الذي حصل عليه العراق من مؤتمر الدول المانحة؟

    بانوراما
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف الحلقة: علي المعشني- خبير في الشؤون الإقليمية

    تناقش الحلقة نتائج مؤتمر الدول الحليفة للعراق في مؤتمر الكويت لإعمار العراق والذي تعهد بتخصيص مليارات الدولار على شكل قروض وتسهيلات ائتمانية واستثمارات للمساهمة في إعادة إعمار هذا البلد الخارج من حرب مدمرة مع تنظيم "داعش" استمرت لأكثر من ثلاث سنوات.

    وكان وزير الخارجية الكويتي، صباح خالد الحمد الصباح، قال بأن التعهدات المالية لإعادة إعمار العراق بلغت 30 مليار دولار أمريكي.

    الدمار في الموصل، شمال العراق
    © Sputnik. Nazek Mohammed
    تفاصيل وأرقام... قائمة الدول التي تعهدت بالمساهمة في إعمار العراق
    وقد شارك الاتحاد الأوروبي بمبلغ 400 مليون دولار على هيئة مساعدات إنسانية في العراق، كما شاركت تركيا تعهدها بقيمة خمسة مليارات دولار على هيئة قروض وتسهيلات ائتمانية فيما أعلنت المملكة العربية السعودية التزامها بتقديم 1.5 مليار دولار لإعادة الإعمار عن طريق الصندوق السعودي للتنمية ولتمويل الصادرات السعودية للعراق.

    كما شاركت بالتعهدات المالية كل من قطر والإمارات العربية المتحدة وفنلندا وماليزيا والصندوق العربي للإنماء.

    ووفق معطيات الحكومة العراقية فقد دُمر 70 ألف منزل بشكل كامل وبلغ مجموع المباني المتضررة حوالي 140 ألف مبنى وهو ما يحول دون عودة الكثير من النازحين واللاجئين إلى مناطقهم وقد وصل عدد هؤلاء إلى حوالي مليونين ونصف المليون نازح.

    وتجهد الحكومة العراقية لتقديم تطمينات وامتيازات للمستثمرين لتشجيعهم؛  وأعلنت عن أكثر من مئتي مشروع استثماري حيوي في مجالات اقتصادية مختلفة أمام مئات الشركات الاستثمارية الأجنبية على هامش المؤتمر.

    وقد تزايدت الأسئلة حتى قبل انطلاق المؤتمر عن حجم وشكل مساهمة الولايات الأمريكية، قائدة التحالف الدولي ضد داعش، في إعادة إعمار العراق، إذ استبق مسؤولون أمريكيون المؤتمر وأكدوا على أن إدارة ترامب لا تخطط للمساهمة بأموال في عملية إعادة الإعمار، ما تسبب بإحباط لدى الجانب العراقي.

    الخبير في الشؤون الإقليمية علي بن مسعود المعشني قلل من إمكانية إلتزام الدول المانحة بتنفيذ الحد المطلوب من تعهداتها، لافتاً إلى أنه تعتبر أن العراق يحتاج إلى المزيد من الخطوات التي تخفف من البيروقراطية.

    ورأى في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن "من ساهم في تدمير العراق، لن يكون قادراً على إعادة إعماره، لافتاً إلى أن واشنطن عبرت قبل المؤتمر عن موقفها بعدم المساهمة في هذا الملف، تطبيقاً لتعهدات الرئيس دونالد ترامب خلال حملته الانتخابية بعدم إرهاق الخزينة الأمريكية لحل مشاكل الدول الأخرى".

    وأضاف "أن ما طرحه المؤتمر ليس منح وإنما قروض ميسرة، وأن الدول التي بشرت الإدارة الأمريكية بأنها ستقيم فيها الديمقراطية أو تدعمها، هي تحديداً تلك الدول التي تقف على قائمة بيانات منظمة الشفافية العالمية في موضو ع الفساد".

    إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار العراق, أخبار العراق اليوم, العراق
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    قصر نويشفانشتاين في ألمانيا
    المناطق الأكثر رومانسية في العالم
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك