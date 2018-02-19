تسجيل
16:24 19 فبراير/ شباط 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    بانوراما

    ليبيا: مناورات عسكرية... على ضوء التشرذم

    بانوراما
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف الحلقة: عبد الحكيم معتوق- خبير في الشأن الليبي

    القائد العام للجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر
    © AP Photo/ Mohammed El-Sheikhy, File
    رئيس مجموعة الاتصال الروسية في ليبيا: حفتر يطلب إقامة قاعدة عسكرية روسية بشرق البلاد
    قال المحلل السياسي الليبي عبد الحكيم معتوق إن المنطقة التي أجرت فيها القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني مناورات عسكرية، هي منطقة تشهد حراكا لخلايا إرهابية تابعة لتنظيم "داعش" كانت تتواجد في مدينة سرت،  وتعتبر ممرا إلى الصحراء في الجنوب الليبي، وتشكل رسالة إلى هذه الفلول التي تقوم بين الحين والآخر بعمليات إرهابية.

    في مقابلة مع "بانوراما" لفت معتوق إلى أن "توجه إيجابي أن يفكر المجلس الرئسي بإعادة بناء الجيش الليبي على هذا النحو ورفع القدرة القتالية والمعنوية له، خصوصاً أن القوات العسكرية الأخرى بقيادة المشير خليفة حفتر تتحضر لمواجهات في مدينة درنة، رغم الاعتراضات الكثيرة على هذه العملية".

    وأكد على أن "هذه التحركات مفيدة إذا كانت تخدم المشروع الوطني، وتفعل الجيش الليبي وتوحد مؤسسات الدولة، وتدفع بإتجاه إستصدار قانون الإنتخابات".

    وكانت القوات البرية الموالية لحكومة الوفاق الوطني الليبية  قامت  بالمشاركة مع سلاح الجو الليبي، مناورة واسعة بالذخيرة الحية بمنطقة السدادة بالقرب من مدينة مصراتة بحضور مسؤولين عسكريين، للمرة الأولى منذ سقوط نظام معمر القذافي في 2011

     وقالت إدارة التواصل والإعلام في حكومة الوفاق التي يترأسها فائز السراج، أن المناورة التي استمرت لأكثر من ثلاث ساعات هدفت إلى رفع القدرة القتالية للقوات البرية، بالمشاركة مع سلاح الجو الليبي.

    في المقابل يواصل الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر حشوده حول مدينة درنة التي تعتبر المعقل الرئيسي للجماعات المتطرفة شرق البلاد، إستعداداً لشن عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير المدينة.

    الجيش الليبي
    © AFP 2018/
    مجلس أعيان ليبيا: اتمام عملية توحيد المؤسسة العسكرية أهم خطوة في الوقت الحالي
    يأتي يذلك فيما يسعى  تنظيم "القاعدة" الى استغلال حالة الفراغ الأمني وغياب الدولة،للعودة مجددا الى واجهة الأحداث، مستفيداً من حالة الفوضى وتعثر العملية السياسية وتصاعد التوتر العسكري على أكثر من جبهة.

    وفي سياق التواصل مع بلدان المغرب العربي أعلن السراج عن عزمه الدعوة إلى عقد قمة لدول الاتحاد المغاربي. وقال السراج في بيان أصدره مكتبه عقب لقائه في طرابلس مع الأمين العام لاتحاد المغرب العربي الطيب البكوش، إنه سيعمل «بطريقة عملية من خلال التشاور لتجاوز العقبات التي تحول دون انعقاد القمة، وسيضع الجميع أمام مسؤولياتهم، آملاً أن يتجاوب الأعضاء مع جهوده لعقد القمة في طرابلس، لتكون بداية لتفعيل حقيقي لمؤسسات الاتحاد بما يخدم استراتيجية التكامل بين دوله».

    بدوره أعرب البكوش عن أمله في أن يدعو السراج إلى عقد قمة مغاربية لتحريك الجمود الذي يعيشه الاتحاد حيث تتولى ليبيا رئاسته، لافتاً إلى أن الأمانة العامة لم تتوقف عن العمل وتضع الدراسات والمقترحات التي من شأنها خدمة التكامل المنشود بين الدول الأعضاء. وأعرب البكوش الذي رافقه وفد من الأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي عن «تفاؤله بحل قريب للأزمة الليبية بعد ما لمسه من أمن وأمان في العاصمة طرابلس».

     إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار ليبيا اليوم, أخبار ليبيا, ليبيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    وقد يعجبك أيضا

    مولتيميديا

    مشجعة من كندا
    أجمل مشجعات في الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018
    الشرطة الإسرائيلية لنتنياهو: أنت مرتش وخائن للأمانة
    نتنياهو مهدد من قبل العدالة
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    خارطة توازن القوى في سوريا والعراق
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك