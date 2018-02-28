السعودية: ما خلفية التغييرات في هرم القيادة العسكرية؟

© REUTERS/ Faisal Al Nasser/Files أول تعليق إيراني على التغييرات العسكرية في السعودية

تناقش الحلقة الأوامر الملكية السعودية بإقالة عدد من أبرز المسؤولين العسكريين في البلاد من بينهم رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقائد قوات الدفاع الجوي.

وشملت هذه التغييرات المفاجئة، التي أتت دون توضيح الأسباب، إنهاء خدمات رئيس هيئة الأركان الفريق أول عبد الرحمن بن صالح البنيان الذي حل محله الفريق الركن فياض بن حامد الرويلي بعد ترقيته. كما تضمنت إحالة قائد قوات الدفاع الجوي الفريق الركن محمد بن عوض سحيم إلى التقاعد، وتعين الفريق الركن جار الله بن محمد العلوي قائدا لقوة الصواريخ الإستراتيجية.

ويرى بعض المراقبين أن هذه التغييرات تتصل بالحرب الدائرة في اليمن بعد سنوات من التعثر والارتباك وعدم القدرة على الحسم.

أما مراقبون أخرون فيرون أن هذه التغييرات تأتي في إطار مساعي المملكة لتطوير وزارة الدفاع ضمن إستراتيجية ورؤية جديدة.

وتاتي هذه التعديلات عشية زيارة مرتقبة لولي العهد السعودي محمد بن سلمان القيام إلى بريطانيا وفرنسا وأميركا.

وكان الأمير محمد بن سلمان، دافع عن سياساته الاقتصادية والدبلوماسية في المملكة، معتبراً أن بلتده كانت تحتاج إلى "علاج بالصدمة" لمواجهة الفساد وموجات التطرف الديني.وأشار في مقابلة مع صحيفة "واشنطن بوست" إلى أن ما جرى كان ضروريا لتحقيق أهداف البلاد ومواجهة أعدائها مثل إيران، على حد تعبيره.

وبخصوص التغييرات في القيادة العسكرية قال إنها كانت "قيد التخطيط منذ سنوات بهدف تحسين النتائج المرصودة من الانفاق الدفاعي، خاصة وأن المملكة هي رابع أكبر مُنفق على قطاع الدفاع في العالم.

كما تحدث الأمير، وفقاً للصحفي ديفيد أغناطيوس الذي أجرى الحوار-عن خطط طموحة لتحريك القبائل اليمنية ضد حركة أنصار الله المدعومة من إيران.

كذلك تطرق إلى ملف محاربة الفساد وموجة التوقيفات التي شملت المئات من الشخصيات الكبيرة قائلا إن العلاج بالصدمة كان ضروريا "بعدما تفشى سرطان الفساد وكاد أن يلتهم الجسم بأكمله".

لكن رئيس مركز القرن العربي للدراسات سعد بن عمر رأى أن "إقالة الضباط العسكريين جاء بسبب أن فترات مناصبهم محدودة، وبالتالي لا يجب الإستغراب من هذه التعديلات، لأن مدد بقائهم في مناصبهم إنتهت".

وأوضح بن عمر في حديث عبر برنامج "بانوراما" أن أقالة هؤلاء الضباط بقرار واحد يأتي كون تعينهم آنذاك جاء كذلك بقرار واحد"، مضيفاً أن التغييرات في صفوف الجيش، بما فيها في هيئة الأركان هي أمور طبيعية تحصل في أي جيش في العالم".

وفيما يتعلق بالتغييرات في القطاعات الأخرى لفت بن عمر إلى أن " من تم ثبوت تورطه بالفساد قد جرى إنهاء خدماته، كما أن التغيير الحقيقي والأكبر جرى في وزارة العمل، لأنها الجهة المحركة للأيدي العاملة سواءاً أجنبية أو سعودية".

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني