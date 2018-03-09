الغموض يلف مصير مدير الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي

قالت العنود السنوسي، إبنة مدير جهاز الاستخبارات الليبية السابق عبد الله السنوسي، إنه بعد سيطرة القوات التابعة لثوار طرابلس على سجن الهضبة حيث كان والدها معتقلا، تم التواصل مع عائلتها والسماح لها بزيارةته بعد 7 سنوات من المنع.

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وأضافت، في مقابلة خاصة مع برنامج "بانوراما"، أنه سمح لوالدها مرة واحدة باستقبال الأطباء وإجراء التحاليل اللازمة، موضحة "لكن ذلك لا يكفي بسبب إصابته بمرض السرطان، ما يحتاج إلى متابعة دائمة".

ولفتت إلى أن التواصل انقطع فجأة مع والدها، ولم يعد معروفا مكان اعتقاله الجديد، ولا تملك أية معلومات فيما إذا كان المسؤولين عن اعتقاله هم ذاتهم أم تغيروا".

وتابعت أنه "في الخامس من مايو/ أيار الماضي كنت في مجمع طرابلس للمحاكم، لطلب تصريح زيارة من النائب العام، وفوجئت بالموظف الذي يمنح تراخيص الزيارة يسألني عن مكان تواجد والدي، فما كان مني إلا أن أجبته بأنه إذا كان القضاء والنائب العام لا يعرفان مكان وجود والدي، فمن الذي يعرف؟".

وذكرت العنود السنوسي أن "ظروف الاعتقال كانت مفبولة، وتم التعامل باحترام ولياقة، وتم منح عائلتها كل الحقوق التي تتمتع بها أي عائلة ليبية تزور أسيرا لها، لكن المشكلة الآن تكمن في فقدان التواصل، حتى من خلال الهاتف للإطمئنان عليه".

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وأشارت إلى أن "جميع من تواصلت معهم سواء النائب العام أو المحامي العام والمحكمة، نفوا امتلاكهم لأي معلومات عن مكان وجود والدها، وأن البلاد تعيش في حالة فوضى شاملة، وتفتقر إلى النظام ووجود منظمات حقوقية أو قانونية، فضلا عن التغير الدائم للمسؤولين والمؤسسات، وتعدد الحكومات القائمة".

وحول دور المنظمات والجهات الدولية الأخرى المعنية بالأمر قالت العنود السنوسي أن عائلتها خاطبت المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، والأمم المتحدة ومنظمة العفو الدولية، ومؤسسات وجهات عربية وإقليمية أخرى لكن الرد كان وعودا بمحاولة الحصول على معلومات عن مصير والدها، لكن دون نتائج مطمئنة أو ملموسة".