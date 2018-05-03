اليمن: معارك طاحنة حول تعز والسودان يدرس سحب قواته

تناقش حلقة اليوم من "بانوراما" إعلان وزير الدولة لشؤون الدفاع السوداني أن بلاده بصدد تقييم مشاركتها في العمليات العسكرية للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

© AP Photo / Hani Mohammed اليمن... مقتل وإصابة 11 باشتباكات في تعز والجوف

وكان الفريق أول علي سالم وزير الدولة في وزارة الدفاع قال في تصريحات صحفية في البرلمان أن "الخرطوم تعكف هذه الأيام على دراسات وتقييم عن مشاركة القوات السودانية في اليمن، والتي تشمل سلبيات وإيجابيات هذه المشاركة، ومن بعدها يتم اتخاذ قرار يعود لمصلحة البلد واستقراره وفي نفس الوقت الوفاء بالتزاماته الإقليمية والدولية".

تصريحات الوزير السوداني تأتي مع تصاعد الحملة الدائرة داخل هذا البلد، والمطالبة بسحب القوات السودانية في اليمن، والتي تشارك في التحالف العسكري الذي تقوده السعودية هناك منذ العام 2015.

وفي تعليق له على هذه الأنباء قال علي الحوثي- رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن إن تصريحات وزير الدفاع السوداني للبرلمان تدلل على عدم الاهتمام بالجنود المرسلين إلى اليمن، فبعد هذه السنوات من العدوان على اليمن، لا تعرف الوزارة التي تجهز ميليشياتها التقييم العام، وهذا استخفاف بالدم السوداني، ودليل على عدم الجدية"، مضيفا "إنما أتت هذه التصريحات لابتزاز دول تحالف العدوان بغرض المال".

وكانت كتلة التغيير في البرلمان السوداني قد طالبت الرئيس عمر البشير بسحب القوات السودانية التي تشارك ضمن قوات التحالف العربي من الأراضي اليمنية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH السودان: قرارات عاجلة من البشير لإنقاذ الاقتصاد

وتصاعدت المطالبات بالبرلمان السوداني لسحب القوات السودانية من اليمن وابتدر هذه الدعوات النائبين، عن حركة (الإصلاح الآن)، حسن عثمان رزق وعبد الرحمن الفضيل مطلع أبريل الجاري في أعقاب تغريدات ليمنيين على موقع "تويتر" دعت لقصف الخرطوم بالصواريخ البالستية أسوة بالسعودية.

وأفاد بيان بتوقيع أبو القاسم برطم رئيس كتلة "التغيير" التي تضم مجموعة النواب المستقلين بالبرلمان أن "مئات الشهداء من السودانيين سقطوا في حرب لا ناقة للسودان فيها ولا جمل"، وتابع "المشاركة مخالفة للدستور والقانون لعدم موافقة البرلمان عليه".

وكانت حركة "أنصار الله" قد أعلنت قبل ذلك مقتل وإصابة عشرات الضباط والجنود السودانيين، يوم السبت 7 أبريل/ نيسان، بجبهة ميدي بمحافظة حجة.

ووزع الإعلام الحربي التابع للحركة مشاهد تظهر الاشتباكات بين مقاتلي الحركة والقوات السودانية في صحراء ميدي.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني