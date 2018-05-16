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14:21 16 مايو/ أيار 2018
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    اليمن: ما حقيقة تقدم قوات التحالف في صعدة والحديدة

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    ضيف الحلقة: فضل المطاع- عضو المجلس السياسي لحركة "أنصار الله".

     تناقش الحلقة التطورات المتسارعة في مشهد الحرب في اليمن، في ضوء غياب لأية تسوية أو أفق للحل، وتراجع أو دور خجول للمنظمة الأممية في هذا السياق.

    دخول اللجان الشعبية الموالية لهادي حي خورمكسر
    © Sputnik .
    اليمن: القوات الحكومية تسيطر على الطريق الدولي بين صعدة والجوف
    وفي آخر التطورات أطلقت اللجان الشعبية صاروخاً باليستياً من طراز "بدر 1"على قاعدة الملك فيصل في جازان جنوب غربي السعودية"، وذلك بعد يوم واحد من قيام "القوة الصاروخية" التابعة لهم استهدفت بصاروخ باليستي خزانات توزيع شركة "أرامكو" النفطية السعودية جنوبي المملكة.

    لكن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العقيد الركن تركي المالكي صرح  أن قوات الدفاع الجوي للتحالف رصدت إطلاق صاروخ باليستي من داخل الأراضي اليمنية، لكن  قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي تمكنت من "اعتراضه وتدميره، ونتج عن ذلك تناثر شظايا الصاروخ على الأحياء السكنية دون أن ينتج عن ذلك أية إصابات".

     يأتي ذلك فيما نقل موقع "سبتمبر نت" عن الناطق الرسمي باسم المنطقة العسكرية الرابعة في الجيش اليمني التابع للحكومة اليمنية، إن قوات تابعة للرئيس المنهية ولايته عبد ربه منصور هادي سيطرت على 10 مواقع بين مدينتي الشريجة والراهدة جنوب محافظة تعز.
    وأوضح المتحدث العسكري ان العمليات العسكرية التي تشرف عليها قوات المنطقة العسكرية الرابعة، "حققت أهدافها كاملة". 

    الجيش اليمني
    © AP Photo / Hani Mohammed
    اليمن... تقدم للقوات الحكومية في معارك جنوب الحديدة
    أما موقع "المسيرة نت" التابع لحركة أنصار الله فقال إن قوات التحالف  شنت غارات جوية على محافظة صعدة شمالي اليمن، ومدينة الحديدة غرب اليمن. وبحسب الموقع، فقد شنت طائرات قوات التحالف 4 غارات جوية على مديريتي الصفراء وسحار، بالإضافة لغارة جوية استهدفت منطقة غمار بمديرية رازح، وعلى منطقة قحزة شمال صعدة، بالتزامن مع قصف مدفعي على مناطق متفرقة من مديرية منبه الحدودية بالمحافظة.

    وعلى صعيد آخر وفي تطور آخر في الملف اليمني أعلن الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء، تجديد حالة الطوارئ الوطنية فى التعامل مع اليمن عاما آخر، نظرا لاستمرار أفعال وسياسات أفراد سابقين فى الحكومة اليمنية وآخرين فى تهديد الأمن القومى والسياسة الخارجية للولايات المتحدة.

    وذكر البيت الأبيض، فى بيان على موقعه الإلكترونى، أنه فى 16 مايو 2012 أعلن الرئيس الأمريكى السابق باراك أوباما حالة طوارئ عملا بقانون قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولى، للتعامل مع "التهديد الاستثنائي وغير المعتاد على الأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة الذي تشكله أفعال وسياسات أفراد سابقين فى الحكومة اليمنية وآخرين ما يهدد بدوره الأمن والسلام والاستقرار فى اليمن".

    إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

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    أخبار اليمن اليوم, أخبار اليمن, الحديدة, صعدة, اليمن
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