بعد انسحابها من الملف النووي... هل وقعت واشنطن في الفخ الإيراني

تناقش الحلقة التطورات الأخيرة على الملف النووي الإيراني بعد انسحاب واشنطن منه، ومواقف الاتحاد الأوروبي رداً على هذا التطور.

© Sputnik . Valeriy Melnikov ريابكوف: لا بد من مواصلة العمل بموجب الاتفاق النووي من دون واشنطن

فقد قالت الممثلة العليا للشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، فيدريكا موغريني، أن الاتفاق مع إيران بشأن الملف النووي، وأي ملفات أخرى، يتم بحثها بشكل منفصل، موضحة أن هناك فرصا أفضل لبحث أي ملف مع إيران في وجود الاتفاق النووي.

وأضافت أن الاتحاد يسعى لحلول عملية لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني خلال الأسابيع المقبلة، مؤكدة أن هناك ضمانات لصادرات النفط الإيرانية والمعاملات المصرفية مع إيران.

يأتي ذلك بعد أن أجرى وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف لقاء اوليا في بروكسل مع موغيريني للتباحث في الاتفاق النووي بعد انسحاب الولايات المتحدة منه، بحسب ما أعلن مكتبها.

في لقاء يهدف الى تفادي تخلي ايران عن الاتفاق واعادة اطلاق برنامجها النووي والى حماية المؤسسات الاوروبية العاملة في ايران من العقوبات التي ستعيد فرضها الولايات المتحدة.

ظريف كان أعرب عن استعداد طهران لجميع الخيارات على صعيد ملفها النووي، مؤكدا أن استمرار الاتفاق مرهون بضمان مصالح بلاده.

© REUTERS / Srdjan Zivulovic أوروبا تخرج عن الخط الأمريكي وتتوصل إلى اتفاق للحفاظ على الصفقة مع إيران

وقال في تصريح صحفي أن "الاتحاد الأوروبي كان الأكثر طلبا من إيران، ودعا إلى بقاء طهران في الاتفاق النووي، بعد انسحاب الولايات المتحدة منه".

وأضاف: "على الدول الأوروبية أن تضمن لنا أنه على الرغم من انسحاب أمريكا من الاتفاق، فإنها ستستمر في الحفاظ على مصالح الشعب الإيراني"..

وقال: "بالنسبة لنا المفاوضات مع خمسة ناقص واحد زائد واحد أو مع مجموعة 5، قد بدأناها مع أصدقائنا، الصين هي واحدة من أقرب الأصدقاء لإيران، واليوم سنتحدث حول حصول ايران على مصالحها في الاتفاق النووي بعد انسحاب أمريكا".

يأتي ذلك فيما أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، مساء الثلاثاء، أن واشنطن ستعمل على تأسيس تحالف دولي ضد إيران.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية، هيذر نويرت، في مؤتمر صحفي إن "مايك بومبيو، وزير الخارجية سيعلن استراتيجية واشنطن بشأن إيران الإثنين المقبل". مضيفة أنه "تمت استضافة سفراء بعض الدول في واشنطن لبحث الملف الإيراني".

وكان الملف النووي الإيراني تصدر مباحثات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو مع نظرائه في ألمانيا وفرنسا وبريطانيا، الاثنين.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني