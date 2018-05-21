درنة بين مطرقة الجماعات المسلحة وسندان الدروع البشرية

تناقش الحلقة تطور الأوضاع في وحول مدينة درنة الليبية، وتصاعد الأصوات المطالبة بوقف العمليات العسكرية التي تقوم بها القوات المسلحة الليبية، بسبب ما يراه هؤلاء من ضرورة تجنيب المدنيين الحرب داخل المدينة وتجنيبهم العنف وعدم الجز بهم كطرف في النزاع المسلح مع ضرورة حماية المؤسسات الحيوية في المدينة.

مكتب إعلام القيادة العامة ليبيون يحذرون من استخدام المدنيين دروعا بشرية في درنة الليبية

فقد طالب كل من مجموعة العمل من أجل درنة وتجمع أهالي درنة في طرابلس خلال وقفة احتجاجية بعثة الامم المتحدة للدعم في ليبيا، طالبتا بحماية المدنيين في مدينة درنة وعدم الزج بهم في الحرب التي ستأكل- حسب تعبيرهم- الأخضر واليابس.

ودعا المحتجون في بيان لهم أمام مقر البعثة الأممية في جنزور غرب طرابلس إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري ووصع حد لأعمال القتال الدائرة في مدينة درنة، كما دعوا إلى المحتجون مجلس الأمن الدولي إلى ضرورة فرض حظر جوي أمام الطيران الحربي الاجنبي وحماية المدنيين في ليبيا.

وكانت بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا نفت الأنباء التي ترددت عن إطلاق الأمم المتحدة لمبادرة تقضي بنقل مسلحي "مجلس شورى درنة" المنحل جواً إلى العاصمة طرابلس.

وقالت مسؤولة الإعلام والناطق الرسمي باسم البعثة سوسن غوشة إن "ما يجري تداوله من تسريبات بشأن مقترح أممي لنقل مسلحي مجلس شورى درنة المنحل جواً إلى العاصمة طرابلس غير صحيح".

© AP Photo / Bob Edme رسميا.. إيطاليا تحسم الجدل حول تنفيذ عملية عسكرية في ليبيا

وكانت تسريبات تداولتها نخب سياسية ليبية تحدثت عن ما اسمته " نقاشاً جدياً يدور حالياً في أروقة الأمم المتحدة بشأن نقل مسلحي مجلس شورى درنة المنحل جواً إلى العاصمة طرابلس".

وعلى خط أخر أعلنت القوات الخاصة التابعة للمشير خليفة حفترأن وحدات منها نجحت في السيطرة بالكامل على منطقة «عرقوب بولم» المتاخمة لمنطقة تمسكت في درنة، مشيرة إلى أن قوات الجيش تقدمت باتجاه المدخل الغربي الجنوبي للمدينة رغم محاولات الجماعت المسلحة الالتفاف حول قوات الجيش لمنع تقدمها.

وفيما يخص المبادرة الفرنسية نفى مجلس النواب الليبي أي علم له بمبادرة فرنسية جديدة، لحلحلة الأزمة السياسية في ليبيا.

وقال المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق ، أنه لا صحة لما أشيع عن اطلاع البرلمان على مبادرة فرنسية لإنهاء الأزمة السياسية، نافياً أن يكون قد أدلى من الأساس بتصريحات بشأن مبادرة فرنسية مزعومة.

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني