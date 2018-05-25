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17:21 25 مايو/ أيار 2018
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    ما الرسالة من وراء استهداف مطار الضبعة في حمص؟

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    ضيف الحلقة: سومر صالح – باحث في الشؤون الجيوسياسية

    تناقش الحلقة تصدي دفاعات الجيش السوري لهجوم صاروخي على مطار الضبعة في ريف حمص، وذلك بعد يوم واحد من نفي وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) استهداف التحالف الذي تقوده واشنطن مواقع للقوات السورية شرقي سوريا.

    خبراء إزالة الألغام من المركز الدولي لإزالة الألغام التابع للقوات المسلحة الروسية في الأحياء السكنية في حلب في سوريا
    © Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation
    العثور على مخازن للمسلحين فيها أسلحة من دول الناتو في حمص
    وكان مصدر ميداني قال لوكالتنا  أن المطار تعرض للقصف بأربعة صواريخ انطلقت من الأجواء اللبنانية ما أدى إلى اشتعال النيران في حرمه، مضيفاً أنه تمت السيطرة على الحريق ولم يؤد ذلك إلى وقوع أية خسائر.

    من جهتها نقلت وكالة الأنباء السورية الروسمية "سانا"  عن مصدر عسكري سوري قوله ان

    "المطار تعرض لعدوان صاروخي معادي، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي للعدوان ومنعته من تحقيق أهدافه".

    وكانت "سانا" أفادت في خبر عاجل بسماع دوي انفجارات في محيط مطار الضبعة العسكري في حمص.

    وأضافت أن "العدوان الجديد جاء بالتزامن مع استمرار الهزائم المتلاحقة للتنظيمات الإرهابية أمام الجيش السوري الذي أنجز تطهير محيط دمشق وأرغم الإرهابيين على تسليم أسلحتهم والرضوخ لشروط الدولة السورية والخروج من ريفي حمص الشمالي وحماة الجنوبي".

    آثار القصف الأمريكي على قاعدة الشعيرات السورية
    © Sputnik . Mikhail Allaedin
    خبير عسكري: اعتداءات البادية و"الضبعة" لتبريد المخاوف الإسرائيلية من فتح جبهة الجنوب
    يأتي ذلك بعد يوم واحد من نفي "التحالف الدولي" ينفي قصف مواقع عسكرية سورية في دير الزور.

     وكان 12 مسلحاً قتلوا  ليل الأربعاء الخميس في ضربات استهدفت مواقع عسكرية سورية في شرق البلاد نسبتها دمشق والمرصد السوري لحقوق الإنسان إلى التحالف الدولي بقيادة واشنطن.
    وشهدت محافظة دير الزور الحدودية مع العراق على حوادث عدة بين التحالف الدولي الذي يدعي  دعمه لقوات سورية الديمقراطية في معاركها ضد تنظيم "داعش" من جهة وقوات الجيش العربي السوري التي تقاتل أيضا المتطرفين في المنطقة من جهة ثانية.
    لكن وزارة الدفاع الأميركية نفت أمس استهداف التحالف الذي تقوده واشنطن مواقع للقوات السورية في شرق سورية.

    إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, أخبار سوريا اليوم, الضبعة, حمص, سوريا
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