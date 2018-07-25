بعد إسقاطها للمقاتلة السورية... هل أعلنت إسرائيل قلب قواعد الاشتباك

تناقش الحلقة أسباب وتداعيات إسقاط الجيش الإسرائيلي مقاتلة سورية من طراز "سوخوي" بإطلاق صاروخي باتريوت عليها، بذريعة اختراق المجال الجوي للجولان المحتل.

© Sputnik . Mikhail Alaeddin نائب سوري: إسقاط إسرائيل طائرة سورية لا يؤدي إلى حرب مع إسرائيل

سوريا من جانبها أكدت أن الاستهداف كان في الأجواء السورية، فيما أعربت الأمم المتحدة عن قلقها، وحذرت من تكرار المواجهات بين سوريا وإسرائيل، فيما يواصل الطيران الحربي السوري استهداف الجيب الواقع تحت سيطرة تنظيم "داعش" في جنوب سوريا بمحاذاة الأردن وهضبة الجولان المحتلة.

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، قال إن الطائرة الحربية السورية "انتهكت على نحو جسيم" اتفاق نزع السلاح في الهضبة الاستراتيجية المبرم عام 1974، والذي تراقبه الأمم المتحدة. وأضاف أن "قواتنا قامت بالعمل المناسب، نشدد على ضرورة احترام سوريا الشديد لاتفاق فصل القوات بيننا وبينهم".

ويأتي هذا التصعيد بعد ساعات من زيارة وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ورئيس هيئة أركان الجيش الروسي، فاليري غيراسيموف، إلى إسرائيل، والتي بحثها خلالها مع نتنياهو تطورات الوضع في سوريا.

من جانبها نفت وزارة الخارجية الروسية الأنباء حول رفض إسرائيل اقتراحا روسيا لإبعاد القوات الإيرانية في سوريا مسافة 100 كم عن الحدود مع إسرائيل.

وقال نائب مدير قسم الإعلام والصحافة في الخارجية الروسية أرتيوم كوجين: "هذه التقارير لا تطابق الواقع، وأن محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت بناءة للغاية".

أما علي الأحمد مستشار وزير الإعلام السوري وعضو أكاديمية الأزمات الجيوسياسية فأعتبر أن إسقاط الطائرة السورية خلال أستهدافها لجماعات "داعش" و"النصرة" يعكس إنزعاجاً إسرائيلياً وقلقاً على أمنهم الداخلي والخارجي، لأنه مجرد أن تتمكن الدولة السورية من إستعادة عافيتها، وبسط سيطرتها على مساحة كبيرة من الأراضي السورية، فأن ذلك سيؤدي إلى شعور إسرائيل بالخطر.

© AP Photo / IDF / AFP الجيش الإسرائيلي يعلن إسقاط طائرة "سوخوي" دخلت المجال الجوي للبلاد من سوريا

وأضاف في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن إستعادة سوريا لعافيتها يعني بالنسبة لإسرائيل التواصل بين سوريا والعراق وبقية الدول العربية، وأن هناك منافذ حدودية ستفتح أضافة إلى شرايين إقتصادية ستولد من جديد، وتؤدي إلى أجواء جيوسياسية جديدة لديها مضمون إقتصادي، وهو خط على الغرب، الذي تشكل إسرائيل رأس حربته في المنطقة".

بدوره قال أندريه مانويلو إن "إسرائيل الأن في الوضع الأفصل. فلا أحد يمنعها من توجيه ضربات لسوريا، وإستهداف الوحدات التابعة لـ"حزب الله"، وضرب الوحدات الإيرانية وومارسة الإرهاب".

وأضاف في حديث لإذاعتنا أنه " فكانت إسرائيل قادرة على القيام بذلك دون حساب للعقوبة فلماذا تقدم تنازلات، وأنها ستلجاً للحلول الوسط إذا قدمت لها إقتراحات في مصلحتها".

ورأى "إن إسرائيل تسعى لإخراج القوات الإيرانية من الأراضي السورية. ومن المستبعد أن روسيا قادرة على إقناع إيران بالخروج. لأن إيران تمارس لعبة مستقلة وممارسات القادة العسكريين الإيرانيين لا تلتقي مع المصالح الروسية، ولكن مع ذلك يمكن التأثير على إيران".

تفاصيل الحوار في الملف الصوتي

إعداد وتقديم فهيم صوراني