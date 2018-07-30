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18:53 30 يوليو/ تموز 2018
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    سوتشي... مباحثات على وقع التحضير لمعركة إدلب

    بانوراما
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    ضيوف الحلقة: عبد القادر عزوز، مستشار في مجلس الوزراء السوري؛ وأحمد مرعي، نائب في مجلس الشعب السوري.

    تناقش الحلقة إنطلاق اجتماعات لقاء سوتشي للدول الضامنة حول سوريا بصيغة أستانا، على شكل اجتماعات تقنية ثنائية وثلاثية بين وفود الدول الضامنة (تركيا وروسيا وإيران).

    مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي، 30 يناير 2018
    © Sputnik . Michael Voskresensky
    المعارض أحمد طعمة: سنشارك في سوتشي ونناقش إدلب واللجنة الدستورية
    ويستمر اللقاء ليومين، وشهد اليوم الأول اجتماعات تقنية بين وفود الدول الضامنة، فضلا عن وفد الأمم المتحدة، كما يتوقع انعقاد الاجتماع الرابع لمجموعة العمل الخاصة بالمعتقلين.
    وأهم بنود جدول الأعمال هي: منطقة خفض التصعيد في محافظة إدلب، والمخاطر والخروقات المتعلقة بها، فضلا عن ملف المعتقلين ومجموعة العمل الخاصة بها، إضافة إلى اللجنة الدستورية، وملف عودة المهجّرين الذي تطرحه روسيا، فيما تبدي المعارضة السورية وتركيا شكوكا حول هذا الملف.  

    كما تناقش الحلقة المصير المرتقب لمعركة إدلب، والتي تأتي الجولة العاشرة من المحادثات مع الحديث عن المصير الذي ستكون عليه المحافظة في الأيام المقبلة، خاصةً بعد قرب الانتهاء من ملف الجنوب من قبل الجيش السوري.

    وفي هذا السياق كانت تركيا اجتمعت مع قادة فصائل عسكرية، أمس الأحد، لإطلاعهم على الخريطة التي ستكون عليها إدلب، إذ تعول المعارضة على الجانب التركي في تحديد مستقبل المحافظة، خاصةً مع قرب انتهاء اتفاقية "تخفيف التوتر" التي انضمت لها، العام الماضي، والتي تنتهي الاتفاقية الخاصة بإدلب في 19 من أيلول المقبل، دون وضوح ما قد يتبع انتهاء الاتفاقية حتى اليوم.

    وتعليقاً على موضوع الحلقة قال عبد القادر عزوز، المستشار في مجلس الوزراء في الجمهورية العربية السورية، إن إنعقاد الجولة العاشرة من محادثات أستانا تأتي في إطار معطيات ميدانية مهمة، عنوانها أن الدولة بدأت مرحلة التعافي بإستعادة سيادتها على أجزاء كبيرة من الجغرافية السورية.

    الآلاف من مقاتلينا المتمرسين سيساندون الجيش السوري في معركة تحرير إدلب
    © Sputnik . Basel Shartouh
    قائد عشائري: الآلاف من مقاتلينا يساندون الجيش السوري في معركة تحرير إدلب
    وأضاف عزوز أن "وفد الحكومة السورية يشارك في هذه اللقاءات وهو مسلح بموازين قوى في صالح الدولة السورية، فضلاً عن تراكم القوة المعنوية وإستعادة الثقة، وجهود إطلاق العملية السياسية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين".

    وأكد أن إجتماعات أستانا " أثبتت نجاعتها، وبدأ المجتمع الدولي يتعامل معها كمبادرة دولية، أطلقتها سورية بالتعاون مع أصدقاءها الروس والإيرانيين كمبادرة مهمة نحو تهييء الظروف لعملية سياسية مهمة بمسار يلبي تطلعات الشعب السوري".

    من جانبه إعتبر أحمد مرعي، النائب في مجلس الشعب السوري أن "المعارضة السورية في الخارج وعلى المستوى السياسي لم تعد فعلياً موجودة، وأصبحت مفككة وتعاني من إختلافات وتناحرات لا سيما بعد التطورات المهمة التي حصلت في الميدان".

    وأضاف في مداخلة عبر نفس الحلقة أن "الأتارك دخولوا في عملية تسوية حقيقية  فيما يخص الجماعات المسلحة في إدلب، لأنه لا يمكن لهم، ولا للأوربيين تحمل عبء هذه الأعداد الكبيرة من المسلحين، وأن إتفاق دولياً حصل، وتركيا شريكة فيه ، ومن خلال ذلك في ضرب الجماعات المسلحة".

    وأكد أن "الجيشين السوري والروسي أنهيا أي تواجد للجماعات المسلحة، وأن تصريح اردوغان بأن أي تحرك للجيش السوري بإتجاه إدلب هو قضاء على أستانا، هي رسالة كانت موجهة للفصائل المسلحة، وليس للطرفين الروسي أو الإيراني".

    تفاصيل الحوار في الملف الصوتي

    إعداد وتقديم فهيم صوراني

    الكلمات الدلالية:
    معركة إدلب, مؤتمر سوتشي, إدلب, سوتشي, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
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