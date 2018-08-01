القائم بأعمال السفارة السورية في عمان: معركة إدلب ستكون الأسرع

© Sputnik . Basel Shartouh موسكو تدعو المعارضة السورية المعتدلة بالتعاون مع تركيا لحل مشكلة "النصرة" في إدلب

قال أيمن علوش — القائم بأعمال السفارة السورية في عمان ورئيس البعثة الدبلوماسية إلى هناك- أن الدولة السورية أعطت مساحات كافية وزمن كاف لكل منطقة في البلادا للوصول إلى حل سلمي، لحرصها على إراقة أي دم لأنه دم سوري.

وأضاف علوش في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن مطالب سوريا واضحة وتتمثل في "إستعادة السيطرة على الأرض السورية من أيادي الإرهابيين، وعودة السوريين إلى أراضيهم، وأن لقاء سوتشي حقق خطوة كبيرة في هذا الإتجاه".

ورداً على سؤال طالب علوش الدول التي تدعم الجماعات المسلحة نحت شعار دعم الديمقراطية ب"دعم الديمقراطية وإحترام حقوق الإنسان في بلدانها، وان سوريا ستعود كما كانت".

وتابع أن الولايات المتحدة وقفت على راس الدول والتيارات التي تأمرت على سوريا، وارادت ضرب الإستقرار فيها، وأن ما يسمى بقوات التحالف الموجودة بشكل غير شرعي في سوريا، لم تحقق شيأً في مكافحة الإرهاب، وأن المجموعات التي نفذت المذبحة في السويداء، جاؤوا من منطقة التنف، التي تتواجد فيها قاعدة عسكرية أمريكية".

وحول ملف اللاجئين قال الدبلوماسي السوري أن "الدولة قامت بواجبها في تطمين المواطنين لعودتهم إلى الوطن، وأن السفارة السورية في عمان تستقبل يومياً العديد من المواطنين الذين يرغبون في المصالحة والعودة إلى سوريا، وهناك حافلات تتوجها يومياً بإتجاه المعبر نحو منطقة الجنوب".

أما رئيس الوفد السوري بشار الجعفري فطالب واشنطن وحلفائها بالخروج من بلاده معتبرا وجودهم غير شرعي، وان "الاجراءات الاحادية القسرية المفروضة على سوريا من قبل الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي هي المعوق لعودة المهجرين السوريين الى بلدهم".

كما اكد ان تركيا "نقضت للمرة العاشرة تعهداتها التي توافق عليها في البيان الختامي. مشيرا الى انها انتهكت القوانين الدولية باستبدال الهويات السورية بهويات تركية".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني