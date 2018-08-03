تسجيل
16:55 03 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    بانوراما

    سوريا... الجيش ينتصر وإسرائيل تشاكس

    بانوراما
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف الحلقة: غسان يوسف - كاتب ومحلل سياسي

    تناقش الحلقة تصدي الدفاعات الجوية التابعة للجيش السوري لهدف معاد وتدميره غرب العاصمة دمشق.

    الجيش السوري يستكمل انتشاره في منطقة فك الاشتباك مع إسرائيل
    © Sputnik .
    الجيش السوري يستكمل انتشاره في منطقة فك الاشتباك مع إسرائيل بحضور روسي (فيديو + صور)
    ولم تسرد وكالة  "سانا" السورية التي أذاعت الخبر نقلا عن مصدر عسكري رفيع المستوى تفاصيل الحادث حتى الآن، سواء المتعلقة بشأن الضربة أو الهدف المعادي، وتشير التكهنات أن إسرائيل ستكون المتهمة الأولى.

    يأتي ذلك فيما إستكمل الجيش السوري انتشاره في المنطقة العازلة التي كان ينتشر فيها قبل عام 2011 ضمن منطقة فك الاشتباك في الجولان السوري المحتل.، بعد أن فرض  سيطرته بالكامل على الحدود مع الأردن، بعد طرد الجماعات المسلحة من حوض اليرموك وإحكام قبضته على قرية القصير الواقعة قرب سد الوحدة السوري — الأردني.

    وعلى خط أخر أكدت وزارة الدفاع الروسية أن مناطق وجود القوات الأمريكية في التنف قرب الحدود السورية العراقية شهدت في الآونة الأخيرة تزايدا ملحوظا لعدد إرهابيي "داعش".

     وأوضح رئيس إدارة العمليات في هيئة الأركان الروسية الفريق سيرغي رودسكوي في بيان للوزارة أن منطقة التنف تشهد ازديادا لعدد إرهابيي "داعش" الذين يحاولون الانطلاق من تلك المنطقة لشن هجمات على بلدات في السويداء وريف دمشق وتدمر شرق حمص ودير الزور. 

    ولفتت الوزارة إلى أن عناصر "داعش" يستخدمون مخيم الركبان القريب من الحدود مع الأردن بجوار انتشار القوات الامريكية ملجأ لهم محذرا من خطورة الوضع في المخيم حيث يعاني نحو 60 ألف مهجر ظروفا معيشية صعبة. 

     ودعت الوزارة الولايات المتحدة التي تنتشر قواتها في منطقة التنف الى تأمين الدخول الإنساني إلى المخيم في أسرع وقت وتسهيل عودة المهجرين إلى قراهم وبلداتهم والعمل على اغلاق قاعدتها في منطقة التنف.

    وحول تصدي الدفاعات الجوية السورية للطائرات الإسرائيلية قال غسان يوسف، الكاتب والمحلل السياسي إن "الاعتداءات على سوريا متواصلة، وليس فقط من إسرائيل، بل ومن دول التحالف الدولي، وذلك بحجة وجود قوات إيرانية في هذه المواقع، كما حصل في محيط  دمشق، وحلب".

    وأضاف في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن "إسقاط هذه الطائرات بالقرب من الجولان السوري المحتل، يعزز الاعتقاد بأن هويتها إسرائيلية".

    ولفت الكاتب السوري إلى الموققف الأردني الجديد من مقاربة الأزمة السورية، والذي يبشر بتعاون بين البلدين لمكافحة الإرهاب عبر "قيام  الجيش الأردني بضرب بعض المجموعات التابعة لداعش عند محاولاتها الهروب من وادي اليرموك، إلى الأراضي الأردنية، ما يعني أن الإستثمار في الأرهاب قد إنتهى، وأنه أصبح يشكل خطراً على الجميع".

    تقديم: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار سوريا, الجيش السوري, إسرائيل, سوريا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    راقصون خلال الاحتفالات بالذكرى السنوية لاستقلال البلاد في ليما، بيرو 29 يوليو/ تموز 2018
    من محادثات سوتشي السورية إلى المهرجانات الصيفية في بقاع العالم - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    تدهور شعبية ماكرون
    شعبية ماكرون تهبط لمستوى قياسي
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك