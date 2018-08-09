تسجيل
19:39 09 أغسطس/ أب 2018
مباشر
    بحث
    عاجل:
    بانوراما

    غزة... حرب مع وقف التنفيذ؟

    بانوراما
    انسخ الرابط
    0 10

    ضيف الحلقة: فتحي القرعاوي - النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة "حماس"

    حلقة جديدة من "بانوراما" تناقش التطورات الدراماتيكية الأخيرة في قطاع غزة، بعد القصف المتبادل بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، والذي أسفر عن مقتل ثلاثة فلسطينيين وإصابة عشرة آخرين، فيما ردت الفصائل الفلسطينية بإطلاق صواريخ على مستوطنة سديروت ، مما أدى إلى أضرار مادية وإصابة أربعة إسرائيليين بجروح متوسطة وطفيفة.

    الجيش الإسرائيلي على الحدود مع قطاع غزة، 9 أغسطس/ آب 2018
    © Sputnik .
    إيهود باراك: لا يمكن إسقاط "حماس" دون احتلال غزة

    وأعلن الجيش الإسرائيلي إنه رصد نحو سبعين قذيفة صاروخية أطلقت من قطاع غزة، بينما اتهمت وزارة الخارجية الإسرائيلية حركة حماس باستهداف المدنيين. كما وبث ناشطون صورا تظهر سقوط أجزاء من القذائف في بلدة سديروت شمال غزة.

    من جانبها أعلنت فصال المقاومة الفلسطينية في غزة انتهاء جولة التصعيد الأخيرة مع إسرائيل، مؤكدة أنها "ردّت على جرائم العدو".

    وقال مصدر مسؤول في غرفة العمليات المشتركة للفصائل الفلسطينية، إن "جولة التصعيد مع الاحتلال انتهت، المقاومة ردت على جرائم العدو، والتطورات الميدانية مرتبطة بسلوك الاحتلال".

    وأضاف: "تعتبر فصائل المقاومة أن هذه الجولة من التصعيد قد انتهت من طرفها وأن استمرار الهدوء مرتبط بسلوك الاحتلال".

    وتأتي هذه التطورات جاء ذلك بعدما تحدث الجانبان عن تقدم في جهود للأمم المتحدة ومصر للتوصل إلى هدنة لإنهاء أعمال عنف مستمرة منذ شهور.

    رجل فلسطيني يتفقد موقعا تابعا لـ حماس بعد القصف الجوي الإسرائيلي في منطقة المغراقة، ضواحي مدينة غزة، قطاع غزة، 9 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS / Mohammed Salem
    قصف إسرائيلي لمبنى في مدينة غزة

    من جانبه دعا الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، المجتمع الدولي إلى التدخل الفوري والعاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي ضد قطاع غزة، وعدم جر المنطقة إلى المزيد من الدمار وعدم الاستقرار.

     كما طالبت الحكومة الفلسطينية المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة، كما حملت إسرائيل والإدارة الأمريكية المسؤولية عن التصعيد.

    النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن حركة حماس فتحي القرعاوي اعتبر أن أي اتفاق للهدنة يلتزم فيه طرف واحد في حين لا يلتزم الأخر به من الطبيعي أن ينهار.

    وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما"  أن إتفاق الهدنة "حتى لو أشرفت عليه كل القوى في العالم إلا أنه سينتهي طالما بقي قطاع غزة تحت الحصار".

    وحذر القرعاوي من "حالة الضغط الشعبي والإحتقان التي يعيشها قطاع غزة، والتي يمكن أن تنتقل إلى الضفة الغربية، التي تطالب برفع الحصار عن القطاع".

    قصف الطيران الإسرائيلي على مواقع في غزة، قطاع غزة، فلسطين 9 أغسطس/ آب 2018
    © REUTERS /
    بعد توقف القصف...هذا ما يحدث في قطاع غزة وإسرائيل

    ولفت إلى وجود حالة من الهدوء داخل الضفة، لكنها يمكن أن تنقلب بين عشية وضحاها، تضامناً مع أهلهم في القطاع".

    من جانبه أكد ستانيسلاف تاراسوف، الخبير في شؤون الشرق الأوسط والقوقاز أن "النزاع يتجه نحو مزيد من التصعيد وقد دخل المرحلة الساخنة".

    واضاف في تصريح لـ"سبوتنيك" أن "كل جهود الوساطة للأمريكيين لم تفلح، فيما موسكو منشغلة أكثر بتسوية الأزمة السورية".

    ورأى أنه "طالما لم يبدأ أعضاء مجلس الأمن للأمم المتحدة بالإهتمام بهذا الملف فسيبقى يتفاعل.، لا سيما أن الأمريكيين تركوا هذا الملف يواجه قدره عندما اعترفوا بالقدس كعاصمة لإسرائيل، لا سيما أن من يسمون ب"اصدقاء الفلسطينيين" من العرب مشغولين بإيران، وهنا تكمن المشكلة".

    إعداد وتقديم: فهيم الصوراني

    انظر أيضا:

    "غرفة عمليات المقاومة": الفصائل في غزة ستوقف القتال إذا فعلت إسرائيل ذلك
    الجيش الإسرائيلي ينشر فيديو لحظة قصفه لقطاع غزة
    عباس يجري اتصالات مكثفة لوقف التصعيد الإسرائيلي على قطاع غزة
    الحكومة الفلسطينية تطالب المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لوقف التصعيد الإسرائيلي في غزة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار قطاع غزة, إسرائيل, فلسطين
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    شجرة وحيدة تقف بالقرب من حوض مائي في مزرعة جيمي آند ماكاون التي جفت، وتقع على مشارف بلدة والجيت في منطقة نيو ساوث ويلز، أستراليا، 20 يوليو/ تموز 2018
    العد التنازلي...كوكبنا يتجه نحو الجفاف
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    صفعة كولومبية لإسرائيل
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    قائمة الدول الـ15 الأكثر إنفاقا عسكريا
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك