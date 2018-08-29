واشنطن: دعمنا للتحالف السعودي سيستمر...ولكن

تناقش الحلقة كلام وزير الدفاع الأمريكي، جيم ماتيس، بأن الولايات المتحدة تراجع على الدوام الدعم الذي تقدمه للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن، دون الإشارة إلى أي نية لتقليص هذا الدعم.

© Sputnik . Mikhail Klimentiyev ماتيس: الهدف أن يختار الشعب السوري حكومة جديدة لا يقودها الأسد

ماتيس، وفي حوار صحفي، قال إن بلاده تركز على محاولة أن تكون الخسائر البشرية للأبرياء الذين يسقطون قتلى عن غير عمد عند أدنى حد ممكن"، مضيفاً أن"هدفنا هو الحد من هذه المأساة ونقلها إلى مائدة (مفاوضات) برعاية الأمم المتحدة في أقرب وقت".

تصريحات الوزير الأمريكي جاءت بعدما أكد فريق التحقيق الأممي بشأن اليمن أن غارات التحالف الذي تقوده السعودية قد أدت إلى خسائر شديدة في الأرواح، وأن بعضها قد يرقى إلى جرائم حرب،.

كما أشار إلى أنه "حدّد أشخاصاً قد يكونون مسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم، وأن قائمة المشتبه بهم سيجري تقديمها".

وكان قريق تحقيق أممي أعلن أن التحالف العربي الذي تقوده السعودية والإمارات ارتكب جرائم حرب في اليمن.

و أعلنت بعثة خبراء مفوضة من قبل مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن كل أطراف النزاع في اليمن يحتمل أن يكونوا ارتكبوا "جرائم حرب"، مشيرة إلى الغارات الجوية القاتلة والعنف الجنسي وتجنيد الأطفال للقتال.

مدير المركز العربي للدرسات السياسية والإجتماعية رياض الصيداوي أوضح في حديث لإذاعتنا أن "السعودية لا تستطيع لوحدها أن تشن هذه الحرب، بدون موافقة ضمنية أو ضوء اخضر امريكي".

واضاف في حديث عبر برنامج "بانوراما" أن " ثمة إجماع لدى منظمات حقوق الإنسان على التحالف يرتكب جرائم حرب في اليمن، ما يدفع الإدارة الأمريكية للبحث عن موقف دبلوماسي في بعض الأحيان، يهدد السعودية، وفي نفس الوقت تقوم بمساندتها، لأنها تدفع ملياارات الدولارات، كما فال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أكثر من خطاب".

ولفت إلى أن "من المنطقي أن يكون تحالف الولايات المتحدة وأمنها القومي مرتبط بالحوثيين الذين يقاتلون القاعدة في صنعاء، ولكن في المقابل مصلحتها في تلقي مليارات الدولارات مرتبطة بالسعودية".

إعداد وتقديم فهيم صوراني