الهجوم الصاروخي الإسرائيلي على سوريا: هل أبعد إدلب عن معركة الحسم؟

تناقش الحلقة قيام الدفاعات الجوية السورية بإسقاط عدة صواريخ أطلقتها طائرات إسرائيلية على منطقة "وادي العيون في حماة" السورية، في تطور قرأه مراقبون بأنه أول رد عسكري على العمليات المرتقبة لتحرير إدلب من الجماعات المسلحة.

وكان الطيران الحربي الإسرائيلي اخترق السيادة اللبنانية وحلّق بشكل مكثف وعلى علو منخفض فوق مناطق كسروان، كما ألقت الطائرات الحربية بالونات حرارية ما بين كسروان والمتن الشمالي.

مجلس الدوما الروسي ندّد بالقصف "الإسرائيلي" على سوريا، مطالباً "إسرائيل" بوقف اعتداءاتها على القوات الحكومية السورية. ووصف رئيس لجنة مجلس الدوما الروسي للشؤون الدولية ليونيد سلوتسكي الضربات "الإسرائيلية" بـ"غير المقبولة" والتي "لا تخدم استقرار الوضع في البلاد وتنعكس سلباً على المنطقة".

يأتي يذلك فيما تشتد حدة التصريحات بين أطراف الصراع السوري، مع إقتراب الجيش السوري وحلفاؤه من حسم معركة إدلب.

© AP Photo / Ivan Sekretarev الدفاع الروسية: أربع طائرات من قاعدة حميميم تستهدف منشآت لـ"النصرة" في إدلب أمس

فلم تمض ساعات على تغريدة الرئيس دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة وحلفاءها سيردون "على نحو سريع ومتناسب" إذا استخدم الرئيس السوري بشار الأسد الأسلحة الكيماوية مجدداً حتى ردت موسكو بلسان الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف الذي قال إن "توجيه تحذيرات دون الأخذ في الاعتبار الوضع الكامل في سوريا، الذي يعد في غاية الخطورة وله أبعاد سلبية، لا يعد على الأرجح منهاجاً شاملا".

الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء المتقاعد يحيى سليمان قال أن الهجوم الصاروخي الذي شنته إسرائيل يأتي "تنفيذاً لإرادة الولايات المتحدة".

واضاف في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن ما حصل من هجوم يكرر سابقيه، ويأتي دائماً عند التحضير لأية عملية ضد الجماعات المسلحة، كما حصل مؤخراً عندما حسم الجيش السوري معركة الحنوب".

ورداً على سؤال حول الادعاء بأن الهجوم استهدف مواقع تابعة للحرس الثوري الإيراني في سوريا أكد سليمان "عدم وجود قوات عسكرية إيرانية في سوريا، بل مستشارين، وهذا أمر طبيعي في سياق اتفاقيات التعاون بين البلدان"، مضيفاً انه "لو كانت هذه القوات موجودة لما كان من حرج في الإعلان عن ذلك".

تفاصيل الحوار في الملف الصوتي…

إعداد وتقديم فهيم الصوراني