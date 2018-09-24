ليبيا: قائمة بأسماء مجرمي الحرب... وتحذيرات من تدخل أجنبي جديد

تناقش الحلقة استعداد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تقديم لائحة بأسماء منتهكي القانون الإنساني الدولي، من أجل تقديمها إلى مجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات على تلك الأسماء، لفرض عقوبات عليهم ومقاضاتهم، كما فعلت ضد إبراهيم الجضران. بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا كانت قد رحبت كذلك بدعوة بعض المدن الليبية إلى إنهاء الاقتتال ووقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس.

وقالت البعثة أنها تدعم الدعوات المتعددة من العديد من المدن الليبية، التي تشجب العنف وتدعو إلى إنهاء الاقتتال وتثبيت وقف إطلاق النار وتدفع باتجاه الإصلاحات الأمنية والاقتصادية عبر الوسائل السلمية من أجل طرابلس خالية من المجموعات المسلحة. كما تناقش الحلقة تحذيرات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مما وصفها ب"مؤامرة التدخل الخارجي في ليبيا".

صالح وفي بيان تلفزيزني دعا الليبيين إلى "توحيد الصفوف والعمل من أجل الخروج من الأزمة التي تمر بها ليبيا، وأن ما يحدث مؤامرة مدبرة من أجل استمرار الفوضى وخلق ذريعة للتدخل الأجنبي في الشأن الداخلي وانتهاك سيادة واستقلال الدولة"، لافتاً إلى أن "دعوة رئيس المجلس الرئاسي من المجتمع الدولي حماية المدنيين، قد يؤدي إلى تدخل من بعض الدول، إلا أن التدخل قد لا يكون على الأرض، نظرا لعدم رغبة أي دولة في المغامرة بجنودها على الأرض".

كما أشار إلى أن كون ليبيا تحت الفصل السابع، يمكن أن يؤدي ليكون هذا التدخل مع طرف ضد الآخر، وأن عملية حسم المعركة على الأرض ستطول".رئيس تحرير صحيفة "المتوسط" عبد الباسط بن هامل قال بأن "البعثة الأممية غير جادة في إتخاذ خطوات جادة لخلق الإستقرار في ليبيا".

وفي حورا معه عبر برنامج "بانوراما" أضاف بن هامل أن "الأمم المتحدة تمارس التنويم المغناطيسي ضد عقول الليبيين لتخديرهم لمرحلة معينة ليتم تجاوز ولإستهلاك المراحل في الأزمة الليبية".وحول تحذيرات رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح مما وصفها ب"مؤامرة التدخل الخارجي في ليبيا"، إعتبر بن هامل أن "هذا الكلام يأتي في سياق الإستهلاك الإعلامي، لأن صالح كما بقية الليبيين يعلم أن ليبيا ساحة مفتوحة للتدخل الأجنبي".واضاف أن الجدير به أن "يراسل رئيس مجلس النواب الجهات الدولية ومجلس الأمن كبادرة خطوة عملية، لكي لا يبقى الأمر وكأنه محاولة لإثارة عواطف الناس".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني