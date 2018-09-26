تسجيل
18:33 26 سبتمبر/ أيلول 2018
مباشر
    بحث
    بانوراما

    اشتباك أمريكي إيراني في الأمم المتحدة وأوروبا تتمايز

    بانوراما
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف الحلقة: رياض الصيداوي، مدير المركز العربي للدراسات السياسية والاجتماعية

    تناقش الحلقة تبادل الاتهامات بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والإيراني حسن روحاني في الجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تعهد ترامب بالمزيد من العقوبات على طهران، في حين وصف روحاني نظيره الأمريكي بأنه يعاني من "ضعف في الفهم".

    ترامب ركز في كلمته التي استغرقت 35 دقيقة على توجيه الاتهامات لإيران بالسعي لامتلاك أسلحة نووية، وتأجيج الاضطرابات في الشرق الأوسط من خلال دعمها لما وصفها بالجماعات المتشددة في سوريا ولبنان واليمن.

    ترامب يترأس جلسة لمجلس الأمن
    © REUTERS / CARLOS BARRIA
    ترامب يشن هجوما لاذعا على إيران خلال جلسة لمجلس الأمن
    وقال إن "زعماء إيران ينشرون الفوضى والموت والدمار. إنهم لا يحترمون جيرانهم أو حدودهم أو الحقوق السيادية للدول".

    أما  روحاني فوجه انتقاداً حاداً لقرار ترمب الانسحاب من الاتفاق النووي الإيراني المعلن في عام 2015.، موضحاً أنه لا يرغب في "جلسة لالتقاط الصور" مع ترامب، مشيراً إلى أن انسحاب الرئيس الأميركي من مؤسسات عالمية عيب في شخصيته.

    وأضاف "إن مواجهة التعددية ليست علامة قوة بل علامة على ضعف في الفهم. إنها تعكس عجزاً عن فهم عالم معقد ومتشابك".

    وكان روحاني هاجم الولايات المتحدة و إتهمها بدعم مسلحين ‏وتدريبهم لتنفيذ الهجوم الملح الأخير على العرض العسكري في إقليم الأحواز ‏جنوب غرب إيران و أدى الى سقوط 29 قتيلا و أكثر من 50 جريحاً معظمهم من ‏عناصر الحرس الثوري الإيراني.

    وفي مؤشر على تمايز موقفه قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن "إيران كانت على المسار النووي العسكري، متسائلاً عمن أوقفها سوى  اتفاق فيينا  في العام 2015، في إشارة ضمنية إلى قرار ترامب الانسحاب من الاتفاق، قائلاً إنه غير فعال في وقف الخطط العسكرية الإيرانية".

     وقال "يجب علينا اليوم، كما قلت منذ عام، عدم مفاقمة التوترات الإقليمية، لكن اقتراح جدول أعمال أوسع نطاقاً لمعالجة القلق الناجم عن النووي والباليستي والإقليمي بسبب السياسات الإيرانية، لكن عن طريق الحوار والتعددية". وطالب بأن يكون هذا النهج «دون سذاجة أو تهاون، ودون مواقف ستكون عقيمة

    مدير المركز العربي للدراسات السياسية والإجتماعية رياض الصيداوي قال في حديث لبرنامج "بانوراما" أن "ترامب كان وفياً للوعود التي قدمها خلال حملته الإنتخابية برفع مستوى الحدية واللهجة ضد إيران،  والخروج من الإتفاق النووي مع إيران، رغم أنه إتفاق دولي، وليس ثنائي بين الولايات المتحدة وإيران.

    ولفت الصيداوي إلى وجود توجه أوروبي بعدم تطبيق العقوبات على إيران، من خلال إيجاد صيغ جديدة للتعاون والتحويلات البنكية، وشراء البترول الإيراني".

    وشدد على وجود شرخ الأن بين البلدان الأوروبية والولايات المتحدة، فضلاً عن الصين وروسيا، فيما يتعلق بالبرنامج الأمريكي للعقوبات ضد إيران". 

    أجرى الحوار: فهيم الصوراني 

    الكلمات الدلالية:
    أخبار الولايات المتحدة اليوم, دونالد ترامب, إيران, الولايات المتحدة الأمريكية
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان نهاية العوم للمصور الإيراني سعيد محمدزاده، الفائز الأساسي في المسابقة
    الفائزون في مسابقة "التصوير البيئي لعام 2018"
    اللي عند نحاس، ألومنيوم لليع!
    اللي عنده نحاس... ألمنيوم للبيع
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    توزيع القوى في سوق النفط العالمية
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك