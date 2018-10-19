تسجيل
19:36 19 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
مباشر
    بحث
    بانوراما

    غزة... هل تسرع مسيرات العودة في التوصل لإتفاق حول رفع الحصار

    بانوراما
    انسخ الرابط
    0 0 0

    ضيف الحلقة: أسعد العويوي- أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة

    استمرار احتجاجت الفلسطينيين على السياج الحدودي بين قطاع غزة وإسرائيل، 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
    © AFP 2018 / Said Khatib
    قبيل انطلاق "مسيرات العودة"...الجيش الإسرائيلي يوجه رسالة قوية لحماس
    تناقش الحلقة دوافع الجيش الإسرائيلي من نشر قواته وآلياته العسكرية عند حدود قطاع غزة، مع مواصلة الفلسطينيين مسيراتهم السلمية على الخط الفاصل بين قطاع غزة وإسرائيل.

    ويرى مراقبون أن التحركات الإسرائيلية خطوة تنذر بتصعيد كبير قد تشهده الأيام المقبلة فى غزة، بعد إطلاق صاروخ دمر منزلا في بئر السبع.

    وفي حصيلة غير نهائية لأحداث اليوم أصيب 6 مواطنين برصاص القوات الإسرائيلية خلال تصديهم للتظاهرات السلمية على طول الحدود الشرقية لقطاع غزة.

    وبدأت الجماهير الفلسطينية منذ الصباح الباكر بالتوافد لمخيمات العودة شرق قطاع غزة للمشاركة في فعاليات الجمعة الـ 30 لمسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "معاً…غزة تنتفض والضفة تلتحم".

    وكانت مصادر فلسطينية  أفادت في وقت سابق أن حركة "حماس" أبلغت الوفد الأمني المصري خلال لقاء عقد في غزة مساء الخميس بأن الحركة والفصائل الأخرى لا تريد التصعيد على حدود قطاع غزة.

    لكن "حماس" مع ذلك أكدت أنها "جاهزة للرد للرد على أي عدوان إسرائيلي ".

     في غضون ذلك قال نيكولاي ميلادينوف المنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط، أن "الوضع في غزة وبدون مبالغة ينفجر من الداخل، والهدوء هش ويجب اتخاذ تدابير حازمة، وهذا يدق ناقوس الخطر".

    وعبر المسؤول الأممي عن قلقه من العنف الذي يمارسه المستوطنون الإسرائيليون ضد الفلسطينيين مشيرا إلى أن إسرائيل خصصت أموالا لبناء مستوطنات في الخليل، وهذا النشاط غير مشروع. 

    كما طالب إسرائيل بتحسين وصول الإمدادات الإنسانية للقطاع، وضبط النفس في التعامل مع المتظاهرين على الحدود الشرقية.

    ضيف حلقة "بانوراما" الدكتور أسعد العويوي — أستاذ القضية الفلسطينية في جامعة القدس المفتوحة، قال أن الحشود والتعزيزات العسكرية الإسرائيلية تأتي في سياق المهلة والتهديد الذي أطلقه وزير الدفاع الإسرائيلي ليبرمان بإتجاه المسيرات السلمية الفلسطينية ".

    ورأى العويوي أن "إسرائيل جادة في المهلة التي طرحتها، مما يبقى الأمر في دائرة صراع الإرادات بين المفاومة والمسيرات السلمية- من جهة، والألة العسكرية الإسرائيلية — من جهة أخرى".

    وأكد أن "أية صفقة يتم التوصل إليها بخصوص الوضع داخل قطاع غزة ستكون مؤقتة، وأن شملت رفع الحصار وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة "حماس"، مشيراً إلى وجود "إتصالات سرية تشارك فيها الأمم المتحدة، وأن المسيرات التي يقوم بها الفلسطينيون تأتي في إطار تسريع أنجاز هذا الإتفاق".

     اعداد وتقديم: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار قطاع غزة, أخبار غزة, أخبار فلسطين, قطاع غزة, غزة
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    فريق المشجعات في مباراة بطولة كأس أوروبا بين فريقي بي كا أونيكس (قازان، روسيا) وبي كا تورينو (تورينو، إيطاليا)
    من بوتين برفقة السيسي في سيارته إلى تحول موسكو لمنصة عرض الأزياء الشرقية في إطار "أسبوع الموضة" - صور الأسبوع من "سبوتنيك"
    عقوبات ضد روسيا كل شهر أو شهرين!
    مذكرة يومية... ضيف عقوبات جديدة كل شهر أو شهرين!
    احتياطات المياه العذبة في الشرق الأوسط
    احتياطيات المياه العذبة في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك