موسكو تعلنها صراحة: واشنطن متورطة في هجمات حميميم

تناقش الحلقة ما كشفه نائب وزير الدفاع الروسي، ألكسندر فومين، من أن الهجمات الأخيرة للطائرات المسيرة على قاعدة حميميم الروسية في سوريا كانت تحت مراقبة وتحكم القوات الجوية الأمريكية.

© Sputnik . Maxim Blinov ترامب وبوتين يناقشان معلومات عن تحكم طائرة أمريكية بـ"درون" هاجمت قاعدة حميميم

نائب وزير الدفاع الروسي أكد أن التنظيمات الإرهابية في سورية تمتلك قدرات تقنية تسمح لها باكتشاف الترددات اللاسلكية التي تستخدمها الطائرات الحربية الروسية الأمر الذي يؤكد وقوف جهات دولية وراءها لأنه لا يمكنها إنتاج مثل هذه المعدات.

فومين أضاف أن طائرة استطلاع أمريكية من طراز "بوسديون 8" عملت على توجيه الدرونات التي هاجمت القاعدة الروسية في حميميم مطلع العام الجاري، وأن "13 طائرة دون طيار شكلت سربا قتاليا واحدا وشنت هجومها على القاعدة وجرى توجيهها من قيادة موحدة".

من جهته أعلن الكرملين أنه "منزعج جدا" من تقرير وزارة الدفاع حول قيام طائرات أمريكية بتنسيق مسار الطائرات المسيرة خلال محاولتها الهجوم على قاعدة حميميم الجوية الروسية في سوريا في يناير كانون الثاني.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديمتري بيسكوف، إنه لا يستبعد أن يثير الرئيس فلاديمير بوتين مسألة الهجوم مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال لقائهما المرتقب في باريس يوم 11 نوفمبر تشرين الثاني.

الخبير العسكري والإستراتيجي اللواء محمد عباس إعتبر ان "دراسة وتحليل المكونات التي تملكها العصابات المسلحة، تشير بشكل مباشر إلى أن الحديث يدور عن جيش أمريكي بديل، والذي يقاتل نيابة عنها، وتم تجهيزه وإعداده من أبناء الدول المستهدفة".

وأصاف في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن الولايات المتحدة سعت من خلال تنسيق الهجوم على قاعدة حميميم إلى إحرج روسيا، والتشويش على الإنجازات السياسية والعسكرية والإجتماعية والمصالحات التي تم تحقيقها، والننائج التي حققتها روسيا بالتعاون مع الدولة السورية".

وشدد على أن واشنطن تحاول كذلك من خلال استخدام الجيوش البديلة "إطالة أمد الحرب، وهي نفسها التي قالت أن الحرب على سوريا هي حرب سرمدية ولن تتوقف، لأنه يحقق من خلالها نتائج كبيرة".

تفاصيل الحوار في الملف الصوتي.