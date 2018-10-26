وزير الدفاع السوري: إدلب عائدة و"قسد" آخر أوراق واشنطن

تناقش حلقة اليوم تصريحات وزير الدفاع السوري، وتأكيده بأن المشروع الذي استهدف سوريا أخفق في تحقيق غاياته، أن "الواقع الميداني جيد" بدليل ما تم إنجازه في معظم المناطق السورية.

© AFP 2018 / Omar Haj Kadour المسلحون في إدلب يستكملون اليوم سحب الأسلحة الثقيلة من الخطوط الأمامية

وجاء حديث وزير الدفاع السوري خلال جلسة لمجلس الشعب، وأكد فيه كذلك على "أن محافظة إدلب مثلها مثل أي منطقة سورية وستعود إلى كنف الدولة السورية".

أيوب شدد على أن سوريا تنظر للوجود الأمريكي والبريطاني على أراضيها على أنه غير شرعي وهو انتهاك لسيادة بلد مستقل وعضو في منظمة الأمم المتحدة وبالتالي هو غير قانوني.

كما لفت إلى أن "واشنطن تخسر أوراقها في سوريا بعد عودة معظم المناطق إلى سيادة الدولة في حمص وحلب ودير الزور والغوطة الشرقية ودرعا والقنيطرة وتطهيرها من الإرهاب".

الخبير في شؤون الجماعات المسلحة حسام شعيب، قال إن تصريحات وزير الدفاع السوري تأتي "في سياق إنتهاء المدة المتفق عليها مع الجانب التركي لإقتاع الجماعات المسلحة بتسليم سلاحها الثقيل".

وأضاف شعيب في حوار عبر برنامج "بانوراما" أن "الجانب التركي غير قادر حتى الأن على إقناع المسلحين بالتخلي عن السلاح الثقيل، ومن هنا تأتي رسالة وزير الدفاع السوري تأتي لتقول أن الجيش السوري مستعد لأي معركة عسكرية، بما فيها معركة إدلب، ما يعني أن الخيار العسكري هو خيار مفتوح في حال فشلت الجهود التركية".

وأوضح أن "جبهة النصرة تسعى لكي تلمع صورتها، من خلال التصفية التي قامت بهها مؤخرا، وهي بحد ذاتها رسائل على تركيا، بأن جبهة النصرة يجب أن تكون حاضرة في أية مفاوضات قائمة، تحت ذريعة أنها ممثل للمنطقة أو للسكان في إدلب".

تفاصيل الحوار في الملف الصوتي.