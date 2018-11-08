بعد تحريره... دمشق تقرر رسميا عودة أهالي مخيم اليرموك إليه

قال مسؤول الإعلام المركزي في "الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين القيادة العامة"، أنور رجا، إن قرار القيادة السورية بعودة أهالي مخيم اليرموك إلى المخيم، يكتسب أهمية خاصة لأن العودة إلى المخيم تعني العودة إلى عاصمة الشتات، بما يحمله هذا المخيم من رمزية بالنسبة للفلسطينيين.

وأضاف رجا في حوار عبر برنامج "بانوراما" أن القرار السوري يأتي "تأكيدا بأن فلسطين تبقى عنوانا أساسيا في اهتمامات سوريا القومية، لن تتخلى عنه، ودفعت ثمنا كبيرا من أجله".

© Sputnik . Murad Said بالفيديو... جهود سورية فلسطينية لتأهيل مخيم اليرموك في دمشق

ولفت إلى أن "الحرب التي شنت على سوريا، كانت بسبب احتضان سوريا للمقاومة والقضية الفلسطينية، ورفضها الإملاءات الأمريكية بأن تكون ضمن دائرة المطبعين".

وكان اجتماعا قد جمع بين وفد من الجبهة ونائب وزير الخارجية السورية، فيصل مقداد، بناء على طلب الأخير، أبلغ فيه المقداد وفد الجبهة قرار الرئيس بشار الأسد بإعادة كل الفلسطينيين إلى مخيم اليرموك.

وأعلنت السلطات السورية أن الأيام المقبلة ستشهد مزيدا من النتائج الإيجابية حول عودة أهالي مخيم اليرموك عقب قرار السلطات بعودتهم إليه.

كما أكدت لجنة الإشراف على إزالة الأنقاض والركام من المخيم، أن العمل مستمر وبوتيرة متسارعة مع التنظيف اليومي للشوارع الفرعية، حيث يتوقع أن تكون كل الشوارع الرئيسية والحارات الفرعية نظيفة قريبا جدا.

من جانبها رحبت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) بإعلان سوريا انها ستسمح بإعادة اللاجئين الفلسطينيين المقيمين فى مخيم اليرموك ، كما نشادت الدول المانحة تقديم الدعم لها لتتمكن من تقديم الخدمات اللازمة.

وكان الجيش السوري قد حرر المخيم بعد سنوات من سيطرة تنظيم "داعش" (المحظور في روسيا) و"جبهة النصرة" وفصائل مسلحة أخرى عليه، ما أدى حينها إلى تهجير أكثر من 200 الف من سكانه من الفلسطينيين والسوريين وبالتالي إطلاق أكبر عملية تهجير فلسطينية إلى الدول الأوروبية.