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17:54 07 ديسمبر/ كانون الأول 2018
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    بانوراما

    واشنطن تفشل في تمرير قرار بإدانة "حماس"

    بانوراما
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    تناقش الحلقة تداعيات ما بعد رفض الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس الخميس، مشروع قرار تقدمت به الولايات المتحدة يدين حركة "حماس" لإطلاقها صواريخ على إسرائيل.

    يحيى السناور وإسماعيل هنية وكبار قادة حماس يصلان إلى معبر رفح الحدودي في جنوب قطاع غزة
    © REUTERS / IBRAHEEM ABU MUSTAFA
    الفصائل الفلسطينية ترحب بفشل الولايات المتحدة في إدانة "حماس"
    وكان مشروع القرار يتطلب موافقة ثلثي أعضاء الجمعية. ورغم أن قرارات الجمعية غير ملزمة لكنها قد تنطوي على ثقل سياسي. وحصل مشروع القرار الأمريكي على 87 صوتا مؤيدا و58 صوتا معارضا بينما امتنعت 32 دولة عن التصويت ولم تصوت 16.

    مندوبة واشنطن نيكي هيلي كانت قد حثت حثت الدول الأعضاء على التصويت لصالح مشروع القرار الذي صاغته الولايات المتحدة محذرة غياهم، من أن بلادها ستتعامل مع نتيجة هذا التصويت بمنتهى الجدية.

    وقد نجحت الكويت في عرقلة مشروع القرار الأمريكي وذلك بعد أن أشترط مندوبها الدائم لدى الأمم المتحدة السفير منصور العتيبي وجوب حصول مشروع القرار الأمريكي على أكثرية الثلثين لاعتماده، وهي أغلبية تعذّر على واشنطن تأمينها.

    وإعتبرت "حماس" أن فشل تمرير مشروع قرار يدينها في الأمم المتحدة "يمثل صفعة للإدارة الأمريكية".

    وقال القيادي بالحركة سامي أبو زهري على "تويتر": "فشل المشروع الأمريكي يمثل تأكيداً على شرعية المقاومة ودعماً سياسياً كبيراً للشعب والقضية الفلسطينية".

    كذلك وجهت "حماس" الشكر لجميع الدول التي أفشلت مشروع القرار الأمريكي، واعتبرته "هزيمة مدوية للإدارة الأميركية وسياساتها في المنطقة". وقالت في بيان لها، أن "فشل الإدارة الأمريكية في تمرير القرار فشل ذريع لسياسة الهيمنة والعربدة الأميركية، وهزيمة مدوية للإدارة الأميركية وسياساتها في المنطقة".

    اللواء إحتياط في الجيش الروسي فلاديمير بوغاتيروف قال في حديث لإذاعتنا:

    "إن سياسة الولايات المتحدة في الشرق الأوسط تسير في اتجاه الاستمرار في محور التوتر، وإثارة أنواع مختلفة من حالات الصراع، ودعم الأنظمة الضرورية وقمع تلك الدول التي تحاول إظهار الاستقلال".

    وأضاف أن:"الولايات المتحدة هي بلد يعمل فيه لوبي قوي مؤيد لإسرائيل، تعتمد عليه الإدارة الحالية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب اعتمادا كبيرا، لذلك ستعمل على دعم كل ما يفيد إسرائيل وبكل الوسائل حتى لو أدى ذلك إلى انتهاك كل الوثائق الموقعة سابقا".

    بدوره أكد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم المدهون في حديث عبر برنامج "بانوراما" عبر أثير راديو "سبوتنيك":" أن ما حصل في الجمعية العمومية يشكل إخفاقا جديدا للولايات المتحدة ولإسرائيل التي تقف وراء دفع واشنطن لمحاولة تمرير هذا القرار، بعد فشل تل أبيب في تحقيق مكاسب ما بعد فشل عدوانها العسكري على القطاع".

    وأضاف أن:" الشعب الفلسطيني ممتن لدولة الكويت على للمواقف العربية، وعلى رأسها موقف دولة الكويت، التي فرملت مبكراً هذا القرار، بتحويلة من تصويت يحتاج إلى 50% زائداً واحداً إلى الثلثين ليمر".

    ورأى أن الدول العربية رأت في مشروع القرار الأمريكي تجاوزاً للخطوط الحمراء في السياسة العربية، لذا عملت كل جهدها لإفشال مساعي واشنطن في تمرير مشروع قرارها".

    النسخة الصوتية الكاملة للقاء في الملف الصوتي

    إعداد وتقديم فهيم الصوراني

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    الكويت, الولايات المتحدة, إدانة, حماس
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