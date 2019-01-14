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22:40 14 يناير/ كانون الثاني 2019
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    اتفاق "الحديدة" على كف عفريت... واتهامات متبادلة بالخرق

    بانوراما
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    لم يمر شهر واحد على توقيع اتفاق السويد حتى وصلت الاتهامات المتبادلة بين طرفي الاتفاق بخرقه إلى ذروتها، وغياب كامل للمظلة الدولية عن ضبط الأمور.

    وبالتوازي مع ذلك تتضاءل فرص نجاح اتفاق ستوكهولم مع تجدد الاشتباكات في محيط مدينة الحديدة وبشكل متصاعد.

    مسلحون من الحوثيين يركبون شاحنة أثناء انسحابهم، جزءا من اتفاقية سلام برعاية الأمم المتحدة وقعت في السويد
    © REUTERS / ABDULJABBAR ZEYAD
    "أنصار الله" تعلن التصدي لهجوم للجيش جنوب شرقي الحديدة

    فمن جهتها أعلنت القوات التابعة للرئيس المنتهية ولايته عبد ربه منصور هادي عن أنها رصدت 464 خرقا ارتكبتها حركة "أنصار الله" منذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار.

    ووصف وزير الإعلام في حكومة هادي أن "الممارسات والانتهاكات والخروقات الحوثية بأنها تأكيد على عدم جدية الميليشيات الحوثية في السير في طريق التسوية السياسية وسعيها لاستغلال محطات الحوار السياسي فقط لالتقاط أنفاسها والاستعداد لخوض جولة قادمة من المواجهات العسكرية".

    من جانبه قال الناطق باسم حركة "أنصار الله" ورئيس وفد صنعاء الى محادثات السويد محمد عبد السلام يأنّ عدم إحراز تقدّم في الحديدة وفق اتفاق السويد هو بسبب خروج رئيس لجنة التنسيق عن مسار الاتّفاق بتنفيذ أجندة أخرى".

    أما عضو المكتب السياسي للحركة عبد الوهاب المحبشي فقال في حديث صحفي" إن رئيس فريق التنسيق باتريك كومارت لم يلزم الطرف الاخر بإعادة الانتشار، وأنه وضع عراقيل في وجه تنفيذ اتفاق ستوكهولم.

    كما أضاف ان كومارت يريد "تفريغ الحديدة من قوتها وتقديمها لقمة سائغة للطرف الآخر".

    الخبير في الشأن اليمني ياسين التميمي قال أن "أياً من طرفي الصراع لم يكن يرغب بالتوصل إلى هذه التفاهمات بتقرعاتها المختلفة، سواء المتعلقة بالحديدة أو تعز أو بملف الأسرى".

    وفي مقابلة عبر برنامج "بانوراما" عزا التميمي ذلك "لغياب النوايا الحسنة لدى الطرفين"، معتبراً أن الاتفاق قد فشل بفروعه الثلاثة، ما يفسر طلب المبعوث الأممي إلى اليمن من الأردن بالسماح بعقد جولة تالية من المباحثات على أراضيه".

    وشدد التميمي على أنه لم يتم عملياً وقف إطلاق النار في الحديدة، ولم تتم عملية إعادة الانتشار، فضلاً عن تعثر اجتماعات لجنة التنسيق".

    ولفت إلى خطورة الإتهامات التي وجهتها حركة أنصار الله إلى باتريك كاميرت، معيداً إلى الأذهان أن إتهامات مشابهة وجهتها الحركة إلى المبعوث الأممي السابق ولد الشيخ أدت فيما بعد إلى تقديم إستقالته".

    النسخة الصوتية الكاملة للقاء في الملف الصوتي…

    أجرى الحوار: فهيم الصوراني

    انظر أيضا:

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