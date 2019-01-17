تسجيل
17:16 17 يناير/ كانون الثاني 2019
مباشر
    بحث
    بانوراما

    ما ضمانات تنفيذ قرار مجلس الأمن حول نشر المراقبين في الحديدة؟

    بانوراما
    انسخ الرابط
    0 0 0

    تناقش الحلقة تداعيات موافقة مجلس الأمن بالإجماع على نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الأطراف المتحاربة.

    الحوثيون بصنعاء
    © AP Photo / Hani Mohammed
    "معلومات خطيرة" عن تجهيزات المعركة الكبرى... ماذا يحدث تحت أرض اليمن
    ووفقا للقرار، يشرف المراقبون على وقف لإطلاق النار سار منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول في الحديدة. وعند اكتمال مدة ستة أشهر، ستعمل بعثة المراقبة أيضا في مينائي سليف ورأس عيسى، وستراقب انسحاب المسلحين من هذه الموانئ الثلاثة وأيضا من مدينة الحديدة.

    من جانبه جدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على حرص حكومته على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذى يلبى تطلعات الشعب اليمنى فى بناء يمن اتحاد يسوده الاستقرار والسلام والتنمية ويسهم بدور فاعل فى ضمان الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي.

    وأشار المندوب اليمني إلى أن "ذلك السلام هو المبنى على المرجعيات المتفق عليها وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216".

    يأتي ذلك فيما إستأنف ممثلو لأطراتف المتنازعة اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي وللمرة الأولى منذ اتفاق السويد قبل شهر، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، على ما أفاد مصدر في الأمم المتحدة.

    وكانت الخارجية الأردنية اعلنت موافقة الأردن على طلب الموفد الخاص الامم المتحدة مارتن غريفيث، استضافة عمان لاجتماع حول اتفاق تبادل الأسرى.

    وكانت الأمم المتحدة حققت اختراقا في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين الأطراف المتحاربة.

    وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر في مدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للامم المتحدة إلى جانب الاتفاق على تبادل أسرى.

    الكاتب والباحث اليمني نبيل البكيري رأى أن "القرار الأخير لمجلس الأمن سيشكل ضغطاً دولياً على أطراف النزاع اليمني، لأن الإتفاقيات السابقة تعرضت لكثير من الخروقات، لكن القرار الأخير سيدفع الأطراف المهنية لتقديم مزيد من التنازلات".

    لكن البكيري، وفي حديث له عبر برنامج "بانوراما"، لم يستبعد مع ذلك أن تبقى عوامل الإنفجار قائمة بالنظر إلى الكثير من التطورات الميدانية، كما حصل من خلال تبادل إطلاق النار وقصف أحد أهم المصانع في الحديدة".

    ورداً على سؤال حول ملف الأسرى واللقاءات التي تجري في عمان بهذا الخصوص شدد الباحث اليمني على أن هذا الملف سيكون أعقد الملفات على الإطلاق بعد ملف الحديدة، بسب التباين الكبير في وجهات النظر بين الطرفين".

    النسخة الصوتية الكاملة للقاء في الملف الصوتي 

    أجرى الحوار: فهيم الصوراني

    الكلمات الدلالية:
    أخبار اليمن, الحديدة, اليمن
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    تايوان
    الدول الأكثر أمانا في العالم... ودولة عربية على رأسها
    مرايتي يا مرايتي، مين أقوى واحدة بالعالم؟!
    مرايتي يا مرايتي...مين أقوى واحدة بالعالم
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    قضية مرض السرطان في الشرق الأوسط
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    Votre message a été envoyé!
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك