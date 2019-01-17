ما ضمانات تنفيذ قرار مجلس الأمن حول نشر المراقبين في الحديدة؟

تناقش الحلقة تداعيات موافقة مجلس الأمن بالإجماع على نشر 75 مراقبا في مدينة الحديدة اليمنية لمدة ستة أشهر، لمراقبة وقف إطلاق النار وإعادة انتشار قوات الأطراف المتحاربة.

© AP Photo / Hani Mohammed "معلومات خطيرة" عن تجهيزات المعركة الكبرى... ماذا يحدث تحت أرض اليمن

ووفقا للقرار، يشرف المراقبون على وقف لإطلاق النار سار منذ 18 ديسمبر/ كانون الأول في الحديدة. وعند اكتمال مدة ستة أشهر، ستعمل بعثة المراقبة أيضا في مينائي سليف ورأس عيسى، وستراقب انسحاب المسلحين من هذه الموانئ الثلاثة وأيضا من مدينة الحديدة.

من جانبه جدد مندوب اليمن الدائم لدى الأمم المتحدة التأكيد على حرص حكومته على تحقيق السلام الشامل والمستدام الذى يلبى تطلعات الشعب اليمنى فى بناء يمن اتحاد يسوده الاستقرار والسلام والتنمية ويسهم بدور فاعل فى ضمان الأمن والاستقرار الإقليمى والدولي.

وأشار المندوب اليمني إلى أن "ذلك السلام هو المبنى على المرجعيات المتفق عليها وهى المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطنى الشامل وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة وعلى رأسها القرار رقم 2216".

يأتي ذلك فيما إستأنف ممثلو لأطراتف المتنازعة اجتماعاتهم لليوم الثاني على التوالي وللمرة الأولى منذ اتفاق السويد قبل شهر، لبحث تطبيق اتفاق تبادل الأسرى، على ما أفاد مصدر في الأمم المتحدة.

وكانت الخارجية الأردنية اعلنت موافقة الأردن على طلب الموفد الخاص الامم المتحدة مارتن غريفيث، استضافة عمان لاجتماع حول اتفاق تبادل الأسرى.

وكانت الأمم المتحدة حققت اختراقا في الثالث عشر من ديسمبر/ كانون الأول بعد ثمانية أيام من المحادثات في السويد بين الأطراف المتحاربة.

وبموجب هذا الاتفاق، دخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في الثامن عشر من كانون الأول/ديسمبر في مدينة الحديدة الواقعة في غرب اليمن على البحر الأحمر، على أن يلتزم المقاتلون الانسحاب من المنطقة التي ستدخلها بعثة مراقبة تابعة للامم المتحدة إلى جانب الاتفاق على تبادل أسرى.

الكاتب والباحث اليمني نبيل البكيري رأى أن "القرار الأخير لمجلس الأمن سيشكل ضغطاً دولياً على أطراف النزاع اليمني، لأن الإتفاقيات السابقة تعرضت لكثير من الخروقات، لكن القرار الأخير سيدفع الأطراف المهنية لتقديم مزيد من التنازلات".

لكن البكيري، وفي حديث له عبر برنامج "بانوراما"، لم يستبعد مع ذلك أن تبقى عوامل الإنفجار قائمة بالنظر إلى الكثير من التطورات الميدانية، كما حصل من خلال تبادل إطلاق النار وقصف أحد أهم المصانع في الحديدة".

ورداً على سؤال حول ملف الأسرى واللقاءات التي تجري في عمان بهذا الخصوص شدد الباحث اليمني على أن هذا الملف سيكون أعقد الملفات على الإطلاق بعد ملف الحديدة، بسب التباين الكبير في وجهات النظر بين الطرفين".

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني