إيران لباكستان: لا نهدد... ولكن

قاسمي أضاف أن إيران "أعلنت لقادة باكستان دعمها لمكانة باكستان ودورها في المنطقة، إلا أن السؤال الموجه إلى الحكومة الباكستانية هو، إلى أين تتجهون؟".
وأضاف أن "السعودية تبني نفوذها الإقليمي بالمال فقط، وهذا نفوذ مزيف وفاشل"، مطالبا الجيش الباكستاني بعدم السماح لمليارات السعودية بدعم "الإرهاب في باكستان"- حسب تعبيره.
الخبير في القضايا الإقليمية علي المعشني رأى أن "باكستان يجب أن تكون متناغمة بجميع أجهزتها الأمنية والعسكرية والسياسية، لأن الدور الذي لعبته في التفجير الذي أودى بحياة 27 من عناصر الحرس الثوري في زهدان كان خارج سياق العلاقات المتزنة التي تربطها بإيران".
ولفت المعشني في مقابلة أجريت معه عبر برنامج "بانوراما" أن "الاجهزة الأمنية الباكستانية تصرفت عدة مرات، وخصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة مع إيران خارج إطار العلاقات التي تربط إسلام أباد بطهران، وبشكا منفصل عنها، متجاوزة بذلك الصلاحيات التي تتمع بها".
ورجح أن تقوم باكستان بإعادة النظر بما تسببت به من توتير للعقلاقات مع طهران، لأن الأخيرة تمسك بكثير من خيوط الأوضاع الداخلية في باكستان، وقادرة على التاثير فيها بشكل كبير".
النسخة الكاملة للقاء في الملف الصوتي
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
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