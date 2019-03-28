"الناتو" - روسيا...إلى المواجهة در

تناقش الحلقة منعطفا جديدا في العلاقات المتوترة بين واشنطن وموسكو، التي لا يمر يوم تقريبا دون تصريحات أمريكية تصب في الرغبة بمزيد من التصعيد.

© AP Photo / Cliff Owen بومبيو: نأمل بإجراءات جديدة بالاشتراك مع الناتو ضد روسيا بسبب الوضع في أوكرانيا

ففي آخر تطور على هذا الخط، أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، أن بلاده تتوقع أن تتخذ مع باقي أعضاء حلف شمال الأطلسي، مجموعة إجراءات جديدة ضد روسيا.

وفي تصريحات أدلى بها خلال جلسة استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب التابع للكونغرس الأمريكي، أمل بومبيو في أن يكون بإستطاعته الإعلان الأسبوع المقبل عن مجموعة جديدة من الإجراءات التي سيتهذها الحلف بشكل مشترك للتصدي لما تقوم به روسيا في القرم وبحر آزوف، حسب تعبيره.

كما أكد في نفس الوقت مواصلة التزام اواشنطن بالموقف المتمثل في اعتبار شبه جزيرة القرم جزءا من الأراضي الأوكرانية.

كلام الوزير الأمريكي يأتي فيما تستعد والعاصمة الأمريكية يومي 3 و4 أبريل/ نيسان لاستضافة اجتماع لوزراء خارجية الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي يتوقع أن يولي اهتماما بالغا لموضوع العلاقات مع روسيا.

© AFP 2019 / Tobias SCHWARZ الاتحاد الأوروبي يعتبر ضم روسيا لشبه جزيرة القرم غير شرعي

وسبق الولايات المتحدة وحلفاؤها في حلف " الناتو " منذ مارس/ آذار 2014 عدة حزم من العقوبات ضد روسيا على خلفية الأزمة الأوكرانية وعودة شبه جزيرة القرم إلى الحضن الروسي وفقا لنتائج استفتاء شعبي أجري هناك.

الباحث ومحاضر في معهد العلاقات الدولية بجامعة لوباتشيفسكي، عمرو الديب، رأى أن حلف "الناتو" في مواقفه المتتالية حول العلاقات مع موسكو، يحضر الرأي العام الأمريكي والأوروبي لتقبل فكرة أن روسيا تشكل الخطر الرئيسي في الوقت الراهن، بعد أن تم القضاء على ما تصفه بالخطر الإسلامي".

وأضاف الديب في مقابلة عبر برنامج "بانوراما":

أن التحضير لهذه المرحلة دخل منعطفاً خطراً عندما قام حلف شمال الاطلسي بـ "تغيير عقيدته العسكرية القتالية، وصولاً إلى إنسحاب الولايات المتحدة من إتفاقية القضاء على الصواريخ القصيرة والمتوسطة المدى، ما سيؤدي إلى دفع العالم لسباق تسلح جديد". ورداً على سؤال لفت الديب إلى أن حميع بلدان الناتو تابع المواقف السياسية لواشنطن، ولا تستطيع أي دولة معارضة القرار الأمريكي، ولو في حدود معقولة".كما شدد على أن "الخطر الذي يتههد روسيا في الوقت الراهن يتمثل في إحتمال صعود اليمين المتطرف في أنحاء أوروبا، ولا سيما الشرقية، إلى سدة الحكم/ كما حصل في إستونيا ومولدوفا".

النسخة الكاملة للقاء في الملف الصوتي.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني