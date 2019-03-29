مسيرات العودة... ما الذي حققه الفلسطينيون

تناقش الحلقة الاستعدادات التي يجريها الفلسطينيون لإحياء الذكرى الثالثة والأربعين لـ"يوم الأرض"، التي توافق الثلاثين من شهر آذار/ مارس، عبر تنظيم "مسيرة مليونية" على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

© AFP 2019 / Mahmud Hams استباقا للمظاهرة المليونية... توقعات إسرائيلية بتدهور الوضع في غزة

وقد دعت الفصائل الفسطينية والهيئة الوطنية العليا لأوسع مشاركة في مسيرات العودة وكسر الحصار تحت عنوان "مليونية العودة ويوم الأرض".

وبالتزامن مع ذلك دفع الجيش الإسرائيلي مزيدا من القوات خلال الأيام الأخيرة إلى حدود قطاع غزة، تحسبًا لمسيرات حاشدة متوقعة.

أما وزارة الصحة الفلسطينية بغزة، فأعلنت جهوزيتها الكاملة لمواكبة انطلاق فعاليات المسيرة، والتي ستنطلق على الحدود الشرقية لقطاع غزة.

الناطق باسم حركة "حماس" عبد اللطيف القانوع قال إن "مليونية مسيرات العودة التي ستنطلق، غدا السبت، على حدود غزة "خطوة مهمة على طريق كسر الحصار الإسرائيلي وتثبيت حق العودة".

يأتي ذلك فيما أعلن إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس" إن:"حركته تعمل بوساطة مصرية للتوصل لتفاهمات جدية مع إسرائيل لحل الأزمة الإنسانية في غزة".

وأضاف هنية في بيان أن التفاهمات تشمل وقف النار والعدوان، وإدخال المساعدات الإنسانية، وتنفيذ المشاريع، وفتح المعابر.

الإعلامي والكاتب السياسي إبراهيم المدهون رأى في تعليق له على هذا الموضع أن:"المسيرلت أعادت الإعتبار للحق الفلسطيني، على المستويات الدولية والشعبية، وبأت هم إسرائيل وقف هذه المسيرات".

وأضاف المدهون في مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما":

"أن المسيرات التي تشهدها غزة تأتي بعد حصار طويل وشمل حتى الإحتياجات الأساسية لقطاع غزة، وهي بذلك ترفع الصوت مسألة الحصار، مبقية بذلك جذوة الصراع مشتعلة مع إسرائيل".

ولفت إلى أن:"الإنقسام القائم بين فتح وحماس يسمم الأجواء، ويعرقل أي عمل إيجابي وناصع، وأن الإنقسام لم يعد مشكلة فلسطينية وحسب، بل ويرتبط بالواقع الإقليمي والدولي، وإسرائيل تسعى لإبقاء حالة الإنقسام عبر التلاعب به".

النسخة الكاملة للقاء في الملف الصوتي

أجرى الحوار: فهيم الصوراني