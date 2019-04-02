إيران... حتى الكوارث الإنسانية تحت سيف العقوبات

تناقش الحلقة تصريحات وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف بأن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تعرقل وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من السيول.

الوزير الإيراني أوضح في تغريدة له على "تويتر"، أن "الهلال الأحمر الإيراني واجه صعوبات في إيصال المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من السيول، مضيفا أن "سياسة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المبنية على فرض العقوبات، تخالف تماما قرارات القوانين الدولية والقرار رقم 2231 الصادر عن مجلس الأمن الدولي".

ظريف أكد كذلك أن "العقوبات الأمريكية أعاقت وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة من السيول"، وأن واشنطن فرضت حظر بيع المروحيات التي تستخدم في إيصال المساعدات"، واصفا بأن "ما تقوم به الولايات المتحدة ليست مجرد حرب اقتصادية، بل إرهاب اقتصادي".

الإعلامي والكاتب السياسي محمد غروي رأى أن "إن الولايات المتحدة لا تكتفي بفرض العقوبات على إيران، بل وتمارس كافة الضغوط على بقية الدول لمنعها من تقديم أي دعم أو مساعدة حتى في الحالات الإنسانية ، كما حصل مع كارثة السيول، وهو ما يخالف الأعراف والأخلاق في العلاقات بين الدول"

وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما" لفت غروي إلى أن

"طهران تقف وحدها في مواجهة هذه السيول، وتزيل أشواكها بيدها".

وأشار في هذا السياق إلى رسالة رئيس منظمة الصليب الأحمر الدولي، الذي صرح أن المنظمة تريد إرسال المساعدات الغذائية والطبية والإغائية للمناطق المنكوبة في إيران، لكنه إعترف بوجود عوائق سياسية تقف أمام ذلك".

يجدر بالذكر أن مناطق عديدة في إيران تشهد، منذ أيام، هطول أمطار غزيرة تسببت في سيول جارفة أسفرت عن مصرع 44 شخصا، وخلفت أضرارا مادية كبيرة.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني