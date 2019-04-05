اليمن: الكونغرس يصوت لوقف دعم قوات التحالف

تناقش الحلقة موافقة الكونغرس الأمريكي على قرار يحض الرئيس دونالد ترامب على وقف أي دعم عسكري أمريكي للتحالف الذي تقوده السعودية في اليمن.

وقد وافق مجلس النواب الذي يهيمن عليه الديمقراطيون، بغالبية 274 صوتا مقابل 175 على نص سبق أن وافق عليه مجلس الشيوخ الذي يسيطر عليه الجمهوريون.

© REUTERS / Doug Mills مجلس النواب الأمريكي يقر مشروع قانون يسعى لإنهاء الدعم الأمريكي للتحالف في اليمن

ومع ذلك، من غير المستبعد أن ترامب سيستخدم حقه في النقض ضد النص، بحسب ما أكد البيت الأبيض الذي أعلنت الناطقة معارضته الشديدة لمشروع القانون هذا.

ويتضمن مشروع القانون أن يطلب الكونغرس من الرئيس سحب القوات الأمريكية من العمليات الحربية الجارية في اليمن، أو من تلك التي تؤثر عليها، باستثناء العمليات العسكرية ضد تنظيم "القاعدة"، وذلك في غضون 30 يوما من بدء سريان القانون.

ويتعين الآن على مجلس النواب الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، أن يوافق على مشروع القانون بشكل نهائي.

من جانبها قالت المتحدثة باسم البنتاغون لشؤون مجلس التعاون الخليجي كوماندر ريبيكا ريباريتش في تصريح صجفي:

"إن تقييد الدعم العسكري الأمريكي للتحالف في اليمن من شأنه أن يهدد مساعي التعاون مع الحلفاء لمكافحة الإرهاب، ويقوض المحادثات التي ترعاها الأمم المتحدة.، ويقوي النفوذ الإيراني في اليمن".

الخبير في الشأن اليمني نبيل البكيري اعتبر أن القرار، في حال تم تمريره، سيكون له أثر بالغ على تطورات الاوضاع في اليمن، وقد يؤدي لدفع أطراف النزاع في اليمن إلى وقف الحرب هناك.

لكن البكيري، وفي مداخلة عبر برنامج "بانوراما"، شدد على أن الحرب مرشحة مع ذلك للاستمرار حتى لو إسنحبت الأطراف الخارجية منها، لأن المشكلة هي اساسا بين الفرقاء اليمنيين أنفسهم.

كما أشار إلى ضرورة القيام لمراجعة ما وصفة "الفكر السياسي الزيدي لتقديم تنازلات وقراءات حقيقية، متهما هذا الفكر بأنه أودى باليمنيين إلى الهلاك.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني