ليبيا: أوامر بإلقاء القبض على حفتر

تناقش حلقة "بانوراما" إصدار المدعي العام العسكري لحكومة الوفاق الليبية، أوامر بإلقاء القبض على المشير خليفة حفتر وعدد من أركان قواته، بسبب الحملة العسكرية التي يشنها على العاصمة طرابلس، بالإضافة إلى اتهامات وزارة الداخلية في حكومة الوفاق المعترف بها دوليا، فرنسا بدعم اللواء المتقاعد خليفة حفتر في حملته العسكرية.

© REUTERS / HANDOUT المبعوث الأممي إلى ليبيا يكشف من شجع حفتر على الزحف نحو طرابلس

وفي هذا السياق أصدر وزير الداخلية فتحي باشاغا أمرا بوقف التعامل بين الوزارة والجانب الفرنسي في إطار الاتفاقيات الأمنية الثنائية "بسبب ما وصفه بـ"موقف الحكومة الفرنسية الداعم للمجرم حفتر المتمرد على الشرعية".

يأتي ذلك بعد أن أصدر المدعي العسكري التابع لحكومة الوفاق أمرا بالقبض على حفتر مع عدد من قادة قواته المسؤولين عن القصف الذي تعرضت له الأحياء السكنية في طرابلس.

وشمل أوامر الاعتقال العميد عبد السلام الحاسي، والعميد طيار صقر الجروشي، والعميد الصادق المزوغي، والعميد طيار محمد منفور، والعميد طيار عامر جقم، والعقيد طيار جمال بن عامر.

الخبير في الشؤون الليبية عبد العزيز إغنية قال أن "حكومة الوفاق خي في الواقع أسيرة الجماعات الإرهابية المسلحة في طرابلس، هي مختطفة من قبلها".

وأضاف في حديث عبر برنامج "بانوراما" أن حكومة الوفاق في طرابلس بدأت تشعر بحالة الإرباك، نتيجة خسارتها للمعركة أمام قوات الجيش الليبي بقيادة حفتر، والتي أصبحت على بعد كيلومترات قليلة من العاصمة".

ورداً على سؤال، قال إغنية أن "فرنسا لم تتدخل في الشأن الليبي، في حين أن وجود أعداد كبيرة من المقاتلين الأجاتب في مصراته وغيرها، يكشف حجم تورط المجلس الرئاسي في إستجلاب الإرهابين، وإعتماده على العالم الخارجي".

إعداد وتقديم: فهيم الصوراني