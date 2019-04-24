العقوبات الأمريكية على طهران... هل سيرتد السحر على الساحر

تناقش الحلقة تطورات الأزمة الجديدة بين واشنطن وطهران، بعد إعلان الولايات المتحدة أنها ستنهي الإعفاءات من عقوباتها المفروضة من جانب واحد على إيران.

ويرى مراقبون أن القرار الأمريكي قد يضع واشنطن في خلاف مع دول أخرى، ترتبط بعلاقات إقتصادية مع إيران، وتصر على مواصلة شراء النفط منها.

ولا تخفي الإدارة الأمريكية أنها تسعى من خلال الإجراء الأخير إلى حرمان الجمهورية الإسلامية من مصدر دخلها الأساسي.

و قال وزير الخارجية مايك بومبو، أن بلاده لن نمنح أي إعفاءات بعد الآن، وأنها سستمر في فرض العقوبات ورصد الامتثال.

وقد رفضت أنقرة، التي تعتبر بين الدول التي يشملها وقف الإعفاء، هذا التهديد، وأكدت أنها ستواصل التزود بالنفط الإيراني.

وغرد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو على تويتر قائلا أن بلاده لا تقبل العقوبات الأحادية الجانب وفرض الإملاءات بشأن كيفية بناء علاقتها مع جيرانها".

أما المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية فصرحت بأن الاتحاد الأوروبي "يأسف" لقرار الولايات المتحدة تشديد الحظر على صادرات النفط الإيرانية، محذرة من أن هذا التحرك يقوض بصورة أكبر الاتفاق النووي مع إيران.

من جانبه قال الرئيس الإيراني حسن روحاني —موجهاً كلامه إلى السعودية والإمارات- إن إيقاف صادرات النفط الإيراني أمر غير ممكن.

واعتبر روحاني —خلال اجتماع للحكومة- أن تعويض السعودية والإمارات لحصة النفط الإيراني في السوق العالمية يعني مواجهة الشعب الايراني.

أما مرشد الثورة الإيرانية علي خامنئي فتعهد بالرد على ما أسماه العداء لإيران وبعدم السكوت على إيقاف الصادرات النفطية.

وتأتي التصريحات الإيرانية ردا على إعلان واشنطن أن السعودية والإمارات تعهدتا بضمان عدم حدوث شح في السوق النفطية العالمية بعد إنهاء الاستثناءات الأميركية للحظر المفروض على صادرات النفط الإيراني.

تعليقا على الموضوع قال مدير المركز العربي للدراسات الإيراني محمد صالح صدقيان،لـ"بانوراما " إن الإمكانيات التي تتمتع بها إيران والعلاقات التي تربطها بدول الجوار والمجتمع الدولي ، تجعل من القرار الأمريكي بتصفير النفط الإيراني غير فعال.

وإستبعد صدقيان أن يكون من السهل تعويض النفط الإيراني من مصادر أخرى في المنطقة، كالسعودية والإمارات، نظراً لخصوصية النفط خلافاً للسلع الأخرى من حيث النقل والتخزين والتكرير.

أجرى الحوار: فهيم الصوراني