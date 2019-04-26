طهران وواشنطن: مضيق هرمز في حال ترقب

تناقش الحلقة آخر تداعيات قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وقف إعفاء 8 دول من عقوبات شراء النفط الإيراني، كانت حصلت عليه نهاية 2018، اعتبارا من 2 مايو/ أيار المقبل.

كما تناقش الحلقة أشكال الرد الإيراني المحتملة على قرارات ترامب الأخيرة ضدها.

وكانت إيران هددت بإغلاق مضيق هرمز في حال منعت من استخدامه. إذا أكد وزير الدفاع الإيراني أمير حاتمي أن بلاده لديها كل القوة الضرورية لحماية مصالحها في مضيق هرمز.

وأضاف حاتمي في مقابلة تلفزيونية أن إيران على استعداد لاستخدام أسلحتها إذا لزم الأمر.

© REUTERS / EDUARDO MUNOZ الحرس الثوري في انتظاركم... إيران تهدد أمريكا بمواجهة عسكرية في مضيق هرمز

البلدان الثمانية الحاصلة على الإعفاء هي تركيا ، والصين، والهند، وإيطاليا، واليونان، واليابان، وكوريا الجنوبية، وتايوان.

وكانت واشنطن أعادت فرض عقوبات اقتصادية شديدة على طهران، وعلى كل الدول التي لا تلتزم بها، بعد انسحابها من الاتفاق الدولي حول البرنامج النووي الإيراني والذي وقع في 2015.

أما تركيا فكانت أعلنت أنها لن تحترم العقوبات المفروضة على واردات النفط من إيران.

وشدد وزير الخارجية، مولود جاويش أوغلو، على إن بلاده "لا تقبل العقوبات الأحادية الجانب، ولا الإملاءات المتعلقة بطبيعة العلاقات التي نقيمها مع جيراننا".

الخبير في الشؤون الإقليمية علي بن مسعود المعشني، وفي مقابلة معه عبر برنامج "بانوراما"، إستبعد نشوب حرب بين الولايات المتحدة وإيران، موضحا أنه لو كان لدى الولايات المتحدة قدرة على خوض هذه الحرب لما إستخدمت وسائل العقوبات ضد إيران.

ووصف الولايات المتحدة بأنها "نمر معاق"، وأن أدواتها في المنطقة قد خرجت من الخدمة، متساءلاً من هو ترامب ليفرض على الدول رفض شراء النفط الإيراني؟

وأضاف أن المجال الحيوي لإيران مساند لها في مواجهة العقوبات الأمريكية، كروسيا والصين وباكستان والهند والعراق وغيرها، ما قد يضع واشنطن لاحقاً في مواجهة وأومات مع هذه البلدان.

كما وصف سياسة الولايات المتحدة نحو إيران بالبلطجة التي تحرم شعب من مقدراته الطبيعية، وأن منع إيران من بيع نفطها سيعتبر إعلان حرب.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني