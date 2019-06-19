سيناتور أمريكي يسعى لمنع بيع أسلحة للسعودية

تناقش الحلقة الإجراءات الرسمية التي يقوم بها السناتور الأمريكي بوب منينديز لوقف مسعى الرئيس دونالد ترامب بيع أسلحة تبلغ قيمتها أكثر من ثمانية مليارات دولار للسعودية والإمارات دون موافقة الكونغرس.

وكان منينديز قد طالب في كلمة أمام مجلس الشيوخ النظر فورا في قرار بعدم الموافقة على خطة الإدارة الأمريكية بيع ذخائر دقيقة التوجيه للسعودية.

ويعتبرهذا أول قرار من نحو 22 قرارا مماثلا للاعتراض على المبيعات العسكرية التي طرحها أعضاء من الحزبين الديمقراطي والجمهوري بمجلس الشيوخ الشهر الماضي، بعد أن أعلنت إدارة ترامب حالة "طوارئ" بسبب ما تصفه ب" أفعال إيران" وذلك لتفادي مراجعة الكونغرس واتمام صفقات الأسلحة.

الصحفي السعودي هاني العبندي قال بأن السيناتور منينديز وكـأنه يغرد خارج السرب، لأن الأصوات داخل الكونغرس التي تنادي بمراجهة العلاقات السعودية الأمريكية، وصفقات الأسلحة للرياض فليلة داخل الكونغرس.

وأضاف في مقابلة عبر برنامج "بانوراما" أن ترامب هو "رجل أعمال، قبل أن يصبح رئيساً للولايات المتحدة، وهو ينظر إلى كثير من العلاقات التي تربط بلاده ببلدان أخرة كما العراق والسعودية نظرة تجارية ومن خلال البعد الاقتصادي".

واعتبر أن "غالبية منظمات المجتمع المدني في الولايات المتحدة تعارض سياسة ترامب في مواصلة بيع الأسلحة إلى السعودية، وتغطية التجاوزات التي تمارسها السعودية ضد حقوق الإنسان، كما حصل مع الصحفي جمال خاشقجي، فضلاً عن الحرب التي يشنها التحالف الذي تقوده السعودية ضد اليمن".

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني