اليمن... هل تغيرت قواعد الاشتباك؟

تناقش الحلقة التبدلات في المشهدين السياسي والميداني في اليمن، على ضوء التغيرات الأخيرة، بما فيها انسحاب القوات الإماراتية من هذا البلد، وتوقبع اتفاق جديدة بخصوص الأوضاع في الحديدة، وآمال بتمديد اتفاق وقف إطلاق النار في المحافظة.

كما تناقش أين أصبح تأثير الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه منصور هادي، مع تزايد الحديث عن تهميشه، ودوره الثانوي في اتخاذ القرارات- كما يقول بعض المراقبين، وعلى ضوء اتقسام الشارع في جنوب اليمن تجاه الموقف من بلدان التحالف.

وتوقفت الحلقة عند تغير قواعد الإشتباك في الحرب اليمنية، على ضوء دخول الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة بدون طيار في مسرح العمليات، وإستهداف مواقع حيوية داخل السعودية، كما حصل عندما استهدفت محطة أرامكو لتكرير النفط، ومطار جيزان، وذلك لأكثر من مرة.

ضيف الحلقة، نبيل البكيري رأى :

"أن التحالف الذي تقوده السعودية تعرض إلى ما يسبه النكسة، بعد إنسحاب القوات الإماراتية، ما سيترك حتماً تأثيراً عسكريا ومعنويا على بقية أعضاء التحالف."

واعتبر أن الخطوة الإماراتية جائت نتيجة التناقضات داخل التحالف، وفي أكثر من ملف، كالجنوب، فضلاً عن التكتيكات العسكرية في مواجهة "أنصار الله".

ورداً على سؤال شدد البكيري على أن ما وصفه ب"الدعم الإيراني للحوثيون، أدى إلى تعيير قواعد الإشتباك في الحرب اليمنية، وأن المرحلة المقبلة ستشكل إنعطافة جديدة في سير العمليات".

النسخة الكاملة للقاء في الملف الصوتي

أجرى الحوار: فهيم الصوراني