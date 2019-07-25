استعداد الرياض لإقامة علاقات تعاون كاملة بين الدول العربية وإيران

تناقش الحلقة التصريحات الأخيرة لسفير المملكة العربية السعودية في الأمم المتحدة، التي قال فيها إن الأوان قد حان لإنهاء الأزمة اليمنية، وإن بلاده لا تريد حربا مع إيران سواء في اليمن أو غيرها.

أكد المعلمي، وخلال كلمة له أمام مجلس الأمن، بصفته رئيسًا للمجموعة العربية، استعداد الرياض لإقامة علاقات التعاون الكاملة بين الدول العربية وإيران ، ولكن بشرط أن "تكون قائمة على مبدأ حسن الجوار، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول واحترام سيادتها".

كما اعتبر، أن ما وصفه بـ"استمرار السلوك السلبي لإيران في المنطقة ليس من شأنه إلا تقويض الأمن والسلم الدوليين".

وأضاف أن "الدعم الواضح والصريح لميليشيات الحوثي الانقلابية من قبل إيران، أصبح يشكل تهديدا للأمن الإقليمي ولحركة الملاحة الدولية وخطرا على المدنيين في المنطقة".

وفي تعليق له على تصريحات السفير السعودي، قال الخبير في الشؤون الإقليمية محمد الساعدي أنها تأتي ك"رد فعل على تعاظم قوة إيران في المنطقة، وأنه لا يمكن فرض أية تسوية عليها بالقوة".

كما اعتبر أن "السعودية بدات تدرك تراجع دورها ونفوذها في المنطقة، بسب بعض السياسات الخاطئة، ومن ضمنها القضية الفلسطينية، فضلاً عن الحرب في اليمن، والتي بدأت تنذر بخسارة لبلدان التحالف الذي تقوده الرياض".

أجرى الحوار: فهيم الصوراني