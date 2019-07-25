استعداد الرياض لإقامة علاقات تعاون كاملة بين الدول العربية وإيران

كما اعتبر، أن ما وصفه بـ"استمرار السلوك السلبي لإيران في المنطقة ليس من شأنه إلا تقويض الأمن والسلم الدوليين".
وأضاف أن "الدعم الواضح والصريح لميليشيات الحوثي الانقلابية من قبل إيران، أصبح يشكل تهديدا للأمن الإقليمي ولحركة الملاحة الدولية وخطرا على المدنيين في المنطقة".
وفي تعليق له على تصريحات السفير السعودي، قال الخبير في الشؤون الإقليمية محمد الساعدي أنها تأتي ك"رد فعل على تعاظم قوة إيران في المنطقة، وأنه لا يمكن فرض أية تسوية عليها بالقوة".
كما اعتبر أن "السعودية بدات تدرك تراجع دورها ونفوذها في المنطقة، بسب بعض السياسات الخاطئة، ومن ضمنها القضية الفلسطينية، فضلاً عن الحرب في اليمن، والتي بدأت تنذر بخسارة لبلدان التحالف الذي تقوده الرياض".
أجرى الحوار: فهيم الصوراني
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)