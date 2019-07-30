اليمن... من ارتكب مجزرة "سوق آل ثابت"؟

تناقش الحلقة الجهة التي تقف وراء الضربة الجوية التي استهدفت سوق آل ثابت في مديرية قطابر بمحافظة صعدة، وخلفت وراءها قتلى وجرحى.

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر طبي يمني، أنه قتل 14 شخصاً وجرح 25 جراء ضربة جوية على مديرية قطابر الحدودية مع المملكة في محافطة صعدة، وأن من بين القتلى أطفال.

وفي أعقاب هذه الأنباء، توعدت حركة "أنصار الله" بالرد على ما وصفته بعدوان "النظام السعودي"، معتبرة أن هذه "الجريمة" تثبت فشله في الميدان العسكري.

أما المتحدث بإسم القوات المسلحة اليمنية يحيى سريع، فقال أنه:"أمام هذه الأعمال الإجرامية بحق أبناء شعبنا اليمني، لن تقف القوات المسلحة مكتوفة الأيدي وإنما سيزيدنا ذلك قوة وعزيمة للرد على عدوانه الظالم وحصاره الغاشم... بما يتناسب زمانا ومكانا".

في المقابل قال المتحدث باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي:" إن من أسماها ب "ميليشيات الحوثي ارتكبت مجزرة في سوق آل ثابت بصعدة، مشيرا إلى أن "الحوثي" استهدف آل ثابت لوقوفهم إلى جانب الشرعي".

وأضاف المالكي :"ميليشيات الحوثي ترتكب الانتهاكات وتتهم تحالف دعم الشرعية، وأنه على المنظمات الأممية تسليط الضوء على جرائم الحوثي في اليمن"

وأوضح أن التحالف يعمل مع شيوخ آل ثابت لنقل جرحى القصف إلى جازان.

عضو المجلس السياسي لحركة أنصار الله، محمد البخيتي، قال ل"سبوتنيك" :"عندما تعجز السعودية عسكريا فإنها تلجا إلى استهداف اليمنيين في اليمن".

وأضاف في مقابلة معه غبر برنامج "بانوراما" أن " اليمنيو تمكنوا من تثبيت معادلة توازن الرعب، عبر تطوير القدرات الصاروخية والجوية، وأن أصحاب القرار في السعودية، لم يعودوا في مأمن من الضربات الجوية اليمنية".

وعبر عن ثقته بأن اليمن سينتصر بعد أن لم يعد الاقتصاد السعودي محميا من الصواريخ اليمينةـ كما بدا في الواقع عندما غيرت الإمارات موقفها من الحرب.

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أجرى الحوار: فهيم الصوراني