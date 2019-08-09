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16:51 09 أغسطس/ أب 2019
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    بانوراما

    نائب سوري: مصلحة الأكراد تكمن في العودة لحضن الدولة

    بانوراما
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    فهيم الصوراني
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    قال عضو مجلس الشعب السوري، أحمد مرعي، أن للأكرد "مصلحة في العودة إلى الدولة السورية، وإجراء حوار وتشكيل نواة مقاومة حقيقية ضد الأتراك والأمريكيين، لأن ثمة مخطط خطير يحاك ضدهم".

    القوات الأمريكية في سوريا
    © REUTERS / Rodi Said
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    علق النائب السوري، في حديث لـ"بانوراما" إذاعة "سبوتنيك"، على الاتفاق بين واشنطن وأنقرة تشكيل ما يسمى بـ"المنطقة الآمنة"، قائلا أن "اردوغان تحول من لاعب عسكري ضد سوريا من خلال دعم الجماعات الإرهابية المسلحة، إلى لاعب ميداني، عبر استخدام اللاجئين وما يسمى بالمنطقة الآمنة كأوراق ضغط".

    وتساءل مرعي فيما إذا كان الأكراد حققوا ما كانوا يتنظرونه من واشنطن، واين مصلحتهم في أن يقوم الأتراك بنقلهم من مناطقهم إلى مناطق أخرى، محذراً من أن الأوضاع دخلت في مرحلة متقدمة من المخطط التركي، الذي يستفيد من الشماعة الكردية لتحقيق أجندته، ومصالحه التركية العليا".

    كما لفت إلى أن الجانب التركي "يحاول اللعب على الحبلين الروسي والأمريكي، مضيفاً أنه لا توصيف حقيقي حتى اللحظة للخطة المتعلقة بتشكيل ما يسمى بالمناطق الأمنة".

    كلام النائب السوري جاء فيما عبرت الخارجية السورية عن رفضها القاطع للاتفاق الأمريكي والتركي حول ما يسمى المنطقة الآمنة شمالي سوريا.

    وقال مصدر رسمي في الوزارة أن "الاتفاق الذي أعلن عنه الاحتلال الأمريكي والتركي حول إنشاء ما يسمى المنطقة الآمنة، يشكل اعتداء فاضحا على سيادة ووحدة أراضيها وانتهاكا سافرا لمبادئ القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة".

    وأضاف "إن هذا الاتفاق قد عرى بشكل واضح الشراكة الأمريكية التركية في العدوان على سوريا والتي تصب في مصلحة كيان الاحتلال الإسرائيلي الغاصب والأطماع التوسعية التركية، وكشف بشكل لا لبس فيه التضليل والمراوغة اللذين يحكمان سياسات النظام التركي".

    كما أكد أن سوريا "تناشد الجماهير العربية التنبه إلى مخاطر النزعة التوسعية للنظام الإخواني التركي الذي ينشر القتل والفوضى في مختلف أرجاء الوطن العربي والذي لن يوفر أحدا إرضاء لأوهامه في إحياء السلطنة العثمانية البائدة".

    أجرى الحوار: فهيم الصوراني 

    انظر أيضا:

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