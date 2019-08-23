العراق... الحشد في دائرة الاستهداف وانتقادات للموقف الرسمي

تناقش الحلقة التطورات المتعلقة باستهداف مخازن أسلحة تابعة للحشد الشعبي في العراق، وتحميل الحشد الولايات المتحدة وإسرائيل مسؤولية هذه التفجيرات في مقراته في العراق.

نفت واشنطن الاتهامات الموجهة لها، وقالت أنها تؤيد سيادة العراق وتتقيد بتوجيهات حكومته بشأن استخدام المجال الجوي للعراق.

وفي التطورات الأخيرة أعلن الحشد الشعبي أن قواته "استهدفت طائرة استطلاع حلقت فوق مقر اللواء 12 في حزام بغداد وأجبرتها على الانسحاب دون إكمال واجبها الاستطلاعي التجسسي".

وقبل ذلك كان نائب رئيس هيئة الحشد أبو مهدي المهندس، إتهم الولايات المتحدة بإدخال أربع طائرات مسيرة إسرائيلية إلى البلاد لاستهداف مستودعات الأسلحة التابعة للحشد.

وقال المهندس إن الولايات المتحدة هي المسؤول الأول والأخير عن عمليات استهداف الأخيرة لمقرات الحشد الشعبي، متعهدا بأن تستخدم قواته "كل الوسائل المتاحة" للدفاع عن مواقعها.

سياسياً دعت القيادة السياسية في العراق إلى انتظار التحقيقات الجارية حول استهداف عدد من معسكرات الحشد الشعبي، وأكدت رفضها الحرب والنأي بالبلد عن الصراعات في المنطقة، في إجتماع ضم رئيس الوزراء عادل المهدي، ورئيس الدولة برهم صالح، ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، في قصر السلام ببغداد.

وجاء اللقاء بعد يوم واحد من توجيه المهندس اتهامات صريحة لواشنطن بأنها سهلت لإسرائيل قصف معسكرات للحشد في مناطق مختلفة بالعراق.

فؤاد الصافي- مدير عام وكالة أنباء بغداد- إعتبر أن "موقف الحكومة العراقية كان ضعيفاً لجهة تسمية الجهات التي إستهدفت هيئة الحشد الشعبي، بعكس الحشد نفسه، الذي كان أكثر شجاعة في مواقفه، ولم يكترث لردود إفعال أية جهة" – حسب وصفه.

وفي حوار معه لبرنامج "بانوراما"، لفت الصافي إلى ان موقف "الرئاسات الثلاثة الضعيف تسبب بإحراج لها داخل الشارع العراقي"، وأن إستهداف الحشد ياتي ضمن سياق سيناريو ممنهج، لإضعاف تواجده العسكري في العراق".